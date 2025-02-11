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Нападающий Интера мог покинуть клуб в зимнее трансферное окно

Италия

Известный журналист назвал команду, которая проявляла конкретный интерес к игроку

Нападающий Интера мог покинуть клуб в зимнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий миланского "Интера" мог покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, однако он решил остаться в команде и бороться за свое место в основе.

По информации от журналиста Николо Скиры, 35-летний Марко Арнаутович на прошлой неделе мог покинуть "Интер", ведь к нему проявляли интерес несколько клубов, в том числе и "Фиорентина". Однако переход не состоялся, потому что опытный форвард хотел остаться в команде, пересмотрев свое будущее.

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Интересно, что в последнем матче Арнаутович принес важную победу "Интеру", забив гол в ворота "Фиорентины" (2:1).

В этом сезоне австрийский нападающий забил три гола и отдал один ассист в 15 матчах за клуб во всех турнирах.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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