Ювентус хочет продлить на год аренду нападающего

Как сообщает журналист Николо Скира, "Ювентус" планирует продлить аренду Рандаля Коло-Муани еще на год.

Туринский клуб работает над тем, чтобы включить в сделку опцию выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.

Журналист также добавляет, что Коло-Муани имеет напряженные отношения с Луисом Энрике и не хочет возвращаться в "ПСЖ".

Напомним, что недавно Коло-Муани стал первым игроком, который забил пять голов в своих первых трех матчах в чемпионате Италии. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 30 миллионов евро.