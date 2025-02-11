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Ювентус хочет продлить на год аренду нападающего
Или даже больше, чем это
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Николо Скира, "Ювентус" планирует продлить аренду Рандаля Коло-Муани еще на год.
Туринский клуб работает над тем, чтобы включить в сделку опцию выкупа, которая может стать обязательной при выполнении определенных условий.
Журналист также добавляет, что Коло-Муани имеет напряженные отношения с Луисом Энрике и не хочет возвращаться в "ПСЖ".
Напомним, что недавно Коло-Муани стал первым игроком, который забил пять голов в своих первых трех матчах в чемпионате Италии. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 30 миллионов евро.
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