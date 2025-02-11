  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Форвард Интера - о победе над Фиорентиной: Я рад, что мой гол принес команде три очка
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Интера - о победе над Фиорентиной: Я рад, что мой гол принес команде три очка

Италия

Игрок вышел на поле со скамейки запасных и помог команде одержать нужный результат

Форвард Интера - о победе над Фиорентиной: Я рад, что мой гол принес команде три очка

Фото - Сайт Інтера - www.inter.it

Новина українською

Форвард миланского "Интера" Марко Арнаутович поделился своими эмоциями после матча с "Фиорентиной" (2:1), в котором он забил победный гол.

"Я очень хотел забить, поэтому я доволен результатом. Это был очень тяжелый период для меня, потому что я не забивал. Мы сократили отставание от "Наполи", но впереди нас ждет долгий путь в этом сезоне. Если я начинаю матч со скамейки запасных, я не готов на все 100%, поэтому во время игры у меня возникали проблемы, но я уверен, что буду готов к следующей игре".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Недавно появлялась информация о том, что Марко Арнаутович мог покинуть "Интер", однако он решил остаться в команде. В этом сезоне он забил 3 гола и отдал один ассист в 15 матчах на клубном уровне.

По теме
yellow-arrow
Ювентус хочет продлить на год аренду нападающего
yellow-arrow
Ман Юнайтед узнал цену за лидера Аталанты, которым также интересуется Ман Сити
yellow-arrow
Нападающий Интера мог покинуть клуб в зимнее трансферное окно
Марко Арнаутович Интер (Милан) Фиорентина (Флоренция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter Milan
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости