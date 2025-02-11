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Форвард Интера - о победе над Фиорентиной: Я рад, что мой гол принес команде три очка
Игрок вышел на поле со скамейки запасных и помог команде одержать нужный результат
Фото - Сайт Інтера - www.inter.it
Форвард миланского "Интера" Марко Арнаутович поделился своими эмоциями после матча с "Фиорентиной" (2:1), в котором он забил победный гол.
"Я очень хотел забить, поэтому я доволен результатом. Это был очень тяжелый период для меня, потому что я не забивал. Мы сократили отставание от "Наполи", но впереди нас ждет долгий путь в этом сезоне. Если я начинаю матч со скамейки запасных, я не готов на все 100%, поэтому во время игры у меня возникали проблемы, но я уверен, что буду готов к следующей игре".
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Недавно появлялась информация о том, что Марко Арнаутович мог покинуть "Интер", однако он решил остаться в команде. В этом сезоне он забил 3 гола и отдал один ассист в 15 матчах на клубном уровне.
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