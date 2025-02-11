Ювентус поборется с клубами Премьер-лиги за лидера Аталанты

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, "Ювентус" недавно запрашивал информацию о нападающем "Аталанты" Адемоле Лукмане. Известно, что его оценивают как минимум в 60 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к 27-летнему нападающему также проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги - "Арсенал" и "Челси".

Лукман пока не принял решение относительно своего будущего, но он серьезно рассматривает возможность возвращения в АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне форвард забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 27 матчах за "Аталанту" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.