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Ювентус поборется с клубами Премьер-лиги за лидера Аталанты

Италия

Правда дешево не будет

Ювентус поборется с клубами Премьер-лиги за лидера Аталанты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, "Ювентус" недавно запрашивал информацию о нападающем "Аталанты" Адемоле Лукмане. Известно, что его оценивают как минимум в 60 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к 27-летнему нападающему также проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги - "Арсенал" и "Челси".

Лукман пока не принял решение относительно своего будущего, но он серьезно рассматривает возможность возвращения в АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне форвард забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 27 матчах за "Аталанту" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Источник:
Mirko Di Natale
Опубликовал: Алексей Полищук
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