Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус поборется с клубами Премьер-лиги за лидера Аталанты
Правда дешево не будет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, "Ювентус" недавно запрашивал информацию о нападающем "Аталанты" Адемоле Лукмане. Известно, что его оценивают как минимум в 60 миллионов евро.
Отмечается, что интерес к 27-летнему нападающему также проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги - "Арсенал" и "Челси".
Лукман пока не принял решение относительно своего будущего, но он серьезно рассматривает возможность возвращения в АПЛ.
Добавим, что в этом сезоне форвард забил 14 голов и отдал 7 ассистов в 27 матчах за "Аталанту" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Постоянно кричал". Экс-защитник Динамо назвал самого эмоционального тренера киевлян
- Динамо U-19 – Аталанта U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
- Тренер ФК Пробий: Когда увидел результат жеребьевки ¼ финала КУ, то пришло ощущение, что мы недоработали
- Неосуществленные трансферы Исака, Дьекереша, Уильямса и других. Кто сменит клуб летом?
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены