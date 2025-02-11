Важный тур для первого, четвертого и седьмого мест. Итоги 24-го тура Серии А

В 24-ом туре Серии А не победили три команды из Топ-9, и каждая из этих неудач оказалась весьма важной. Ничья "Наполи" позволила "Интеру" сократить от него отставание до одного очка, поражение "Фиорентины" отодвинуло ее с четвертого места, а ничья "Болоньи" - с седьмого. Кроме этого, впервые после шести туров перемен не изменилась команда на 18-ом месте - "Парма" застревает.

"Интер", "Фиорентина", "Лацио"

Центральный матч тура был его последним. Такое нечасто бывает. Но "Интер" и "Фиорентина" играли в четверг возобновленный матч, потому им предоставили больше отдыха. И отдых перевернул все. Как и смена стадиона. "Нерадзурри" опозорились во Флоренции в четверг, впервые с 2019-го года проиграв с разгромным счетом в любом турнире (0:3), а в понедельник дома уже исправились и победили.

По игре преимущество "Интера" было таким же безоговорочным, как и преимущество "Фиорентины" в четверг. По статистике оно также было ясным - 22:7 по ударам по воротам, 8:2 - в створ. Чемпион искал реванш, месть, что придало ему больше сил, больше мотивации. Начал с 9:1 по ударам к 28-ой минуте и 80-ти процентов владении мячом, с двух ударов в каркас ворот.

Правда, проблем хватало. "Интер" забил с автогола с углового, причем скандального. Его игрок упустил мяч, то есть нужно было назначать не угловой, а удар от ворот. Это признал и Симоне Индзаги, а Раффаэле Палладино и вовсе бушевал. В раздевалку "Фиорентина" сравняла с пенальти. А после второго гола миланцы скорее удерживали 2:1, чем искали третий. Но ведь четко удержали.

Очень важная победа "Интера". В моральном плане, как для реванша, так и для доказательства умения играть против сильных команд. Ведь это была лишь третья победа в девятом матче против других команд Топ-8 лиги. Продолжилась серия матчей лиги с забитыми дома до 34-ех. И главное - отставание от "Наполи" сокращено до одного очка. Значит, провал в четверг на данный момент забыт.

"Фиорентина" же прерывает серию из трех побед в лиге подряд и теряет четвертое место, на которое вышла в четверг. Она сильно жаловалась на судейство, но ведь и не играла, была зажата соперником, не создавала. В четверг она играла "за себя и за того парня", поскольку могла заявить лишь 13 полевых игроков первой команды. Здесь заявила 17, но уже не так боролась.

Падение "фиалок" позволило "Лацио" вернуться на четвертое место. После тяжелого периода с одной победой в пяти матчах лиги на всех полях и с нулем в четырех дома "орлы" победили дважды подряд. И на этот раз - разгромно. Переоценивать, конечно, не следует, поскольку соперником была безнадежно последняя команда лиги, но такие победы и столько голов всегда повышают настроение.

По ударам по воротам матч был выигран со счетом 26:3, в створ - 10:1. "Лацио" мог забить и более пяти голов. Забил главный форвард Кастельянос, дубль сделал ветеран атакующий полузащитник Педро, забил защитник Марушич и запасной опорник Деле-Баширу. Все линии постарались.

Вторая победа "Лацио" в лиге с разницей в четыре мяча и более в сезоне и первая с октября.

"Наполи" и "Аталанта"

Лидер лиги мог завершить свой матч в шести очках над вторым местом и оказать большее давление на "Интер" в его матче, а целый тур - в чистых трех очках преимущества при полном равенстве матчей. Но не воспользовался таким отличным шансом дома против середняка. По статистике он победил "Удинезе" уверенно - 18:8 по ударам, 62:38 по владению мячом, но по игре - нет.

Первый тайм был замечательным, динамичным, скоростным, причем от обеих команд. "Наполи" создал, но и слишком много позволял гораздо более скромному сопернику. Еще и упустил преимущество в счете за три минуты в эпизоде, когда должен был выбивать в аут. Во втором он уже доминировал, перекрывал и оставил соперника на двух ударах по воротам. Но и сам создал очень мало.

Антонио Конте еще перед матчем предупреждал о физической мощи, выносливости "Удинезе", контратаках, стандартных положениях. И бесился из-за вопросов о провальном Меркато. Эти факторы и определили результат. Не хватило сил и игроков. Пришлось менять Ромелу Лукаку на 70-ой минуте, а его дублеры не создали ничего. Опорник Ангисса был заменен на форварда, но и это не помогло.

После матча Конте заявил, что его команда заслужила победу и вообще заслуживает лишь комплиментов за те невероятные вещи, которые делает в этом сезоне. Отмечая, что не проиграла девятый матч лиги подряд. Настаивает, что цель команды - всего лишь вернуться в Еврокубки.

После семи побед подряд "Наполи" выдает две ничьи подряд. После лишь одного матча в сезоне, в котором забил первым, но не выиграл, он выдает два таких подряд.

Эти потери очков лидера даже позволили "Аталанте" вроде бы вернуться в борьбу за Скудетто. После трех очков в четырех турах она набрала семь в трех. И, что очень важно, впервые за десять туров победила с разницей более одного мяча. Впервые за 13 победила разгромно. Впервые за 16 - с разницей в пять мячей. Еще и лидер атаки Матео Ретеги забил четырежды и вышел на 20 голов в сезоне.

Ее то ли высвободил, то ли разозлил вылет из Кубка во вторник дома от "Болоньи". Как бы то ни было, бергамцы выплеснули все на "Верону". Забив пять и не пропустив. Последнее не менее важно, поскольку много игроков обороны и первый вратарь травмированы. Джан Пьеро Гасперини был прежде всего рад тому, что "впервые за недели никто не получил травму. Это наиболее важно для нас".

"Аталанта" - лидер по матчам Серии А с как минимум пятью забитыми мячами с тех пор, как ее возглавил Гасперини, то есть с сезона 2016/17 - 24.

Кстати, обратите внимание на заглавное фото статьи. Вышел интересный ракурс. Будто Ретеги запутался и не помнит, сколько же голов забил, а фотограф ему напоминает.

"Ювентус", "Милан", "Рома", "Болонья"

Большинство грандов в этом туре играли в гостях. "Ювентус", "Милан", "Рома" и "Болонья" - против аутсайдеров, но матчи ожидались плотными и сложными. Не в таком состоянии эти гранды сейчас, чтобы громить, побеждать уверенно. Так и получилось.

"Ювентус" победил в своем старом, классическом стиле, который уже успел позабыть. Играл крайне медленно, сидел в обороне, не атаковал (3:15 по ударам на 69-ой минуте), но нашел гол на ровном месте. Затем, правда, пропустил в раздевалку. Но в итоге забил с пенальти на 89-ой минуте, а прямо перед ним не назначили пенальти в его ворота за игру рукой. Скандальный эпизод.

Такой стиль команда может себе позволить благодаря новому форварду. Рандал Коло Муани стал первым ее игроком с 1990-го года, забившим в своих первых трех матчах лиги, первым игроком во всей Серии А с 1994-го, забившим пять мячей в своих первых трех матчах лиги.

После одной победы в пяти и двух в десяти матчах лиги "Юве" выигрывает два матча Серии А подряд. Впервые с ноября. Да и вовсе выходит, что победил в трех из четырех последних матчей лиги.

В "Милане" также второй гол забил новичок - Сантьяго Хименес. Вышедший на замену. В целом замены в который раз у Сержиу Консейсау сработали - Кристиан Пулишич выдал два ассиста, опальный Рафаэль Леау забил и, возможно, перезагрузится. А вот в первом тайме "россонери" в который раз при Консейсау и вообще в сезоне играли совершенно уныло. "Эмполи" даже попадал в стойку.

Консейсау признал, что в перерыве был вынужден рисковать, выполняя три замены, в том числе - опорника на атакующего полузащитника. "Ничья здесь была бы как поражение".

На 54-ой минуте "Милан" даже остался вдесятером. Ему повезло, что на 65-ой и соперник был удален. Причем гранд мог жаловаться на свое удаление, поскольку перед фолом Томори был офсайд. Но в итоге победил, так что не так критично.

Впервые в сезоне "Милан" побеждает в гостях в лиге с разницей более одного мяча, впервые за десять матчей лиги на всех полях он побеждает с такой, впервые за семь матчей лиги на всех полях не пропускает. Благодаря этой победе он будет искать серию из двух, которой не достигал в лиге с сентября. Благодаря этой победе выходит на седьмое место.

Страдания "Ромы" в гостях также были ожидаемы. Поскольку она всегда страдает на выезде. Не выиграла 13 гостевых матчей в лиге подряд, затем вымучила 2:1 в Удине благодаря камбеку с двумя пенальти. Теперь также вымучила в Венеции благодаря пенальти. Владея мячом лишь 37 процентов времени. По общему числу единоборств (113) матч стал рекордным для "волков" в сезоне в лиге.

Клаудио Раньери несколько раз повторил, что боялся этого матча гораздо больше, чем против грандов, поскольку "Венеция" сильнее, чем ее место в турнирной таблице, и ее могли недооценить. А после матча заявил о "нашем лучшем выступлении в плане борьбы и скромности". "Рома" и вправду поборолась. Еще и без Хуммельса, Коне, Паредеса в заявке, Салемакерса в стартовом составе.

Раньери также указывал, что "Венеция", если проигрывает, лишь с разницей в один мяч. Она и вправду проиграла с разницей более одного мяча в 16-ти последних матчах лиги и в 12-ти дома лишь однажды, в целом не проиграла в шести из девяти матчей лиги на всех полях и в четырех из пяти дома перед "Ромой". Так что 1:0 над ней - хорошее достижение.

Две гостевые победы "Ромы" в лиге подряд впервые с марта 2024-го года, первый матч в лиге и во всех турнирах в гостях без пропущенных с сентября 2024-го. На всех полях в лиге она не проигрывает восьмой матч подряд, пять из них - победы.

Наименее статусный, наименее богатый гранд из девяти - "Болонья", что не секрет. В этом плане неудивительно, что именно она свой тяжелый гостевой матч не сумела выиграть. Да и близка к победе была лишь в добавленное время, когда забила из офсайда и когда ее законный удар был остановлен на линии ворот. До этого же создала очень мало, выглядя на равных с аутсайдером.

Второй выезд "Болоньи" подряд к аутсайдеру и вторая ничья подряд. Недавно она еще и проигрывала аутсайдеру дома. А в целом в последних семи матчах лиги на всех полях против всех лишь две победы. Пусть и шесть последних без поражений. Ничьих слишком много. Оттого и скатывание из Еврокубковой зоны на восьмое место.

Другие

Аутсайдеры сопротивлялись грандам, но привозили пенальти и красные карточки на ровном месте, отбирая очки у самих себя. Пенальти "Венеции" и "Комо", удаление игрока "Эмполи" вскоре после удаления игрока "Милана". "Лечче" - единственный, кто сумел избежать этой судьбы. Хотя не был далек от этого в добавленное время.

"Комо" и вовсе уже в третьем домашнем матче против гранда подряд играет очень хорошо, но побеждает сам себя. С тем же счетом 2:1. "Аталанта", "Милан", "Ювентус". После пропущенного от "Юве" на 89-ой минуте он еще и попал в каркас ворот. Хотя он может обвинять арбитров, что с яростью и делал Сеск Фабрегас. Рука, мешавшая удару его игрока в штрафной площадке, была очевидной.

Два аутсайдера разгромно проиграли. "Верона" - еще и дома. Хотя для нее это не впервые в сезоне. И после двух матчей подряд без поражений, то есть идет она в целом неплохо. А вот "Монца" до 1:5 против "Лацио" ни разу в сезоне в лиге не проигрывала с разницей более двух мячей, но именно в Риме выглядела смирившейся с вылетом.

"Парма" проиграла второй матч за шесть очков подряд. "Лечче", теперь "Кальяри". Потому и осталась на 18-ом месте. Ее зимний новичок Вольякко привез автогол, зимний новичок "Кальяри" Коман забил в правильные ворота, еще и красивым дальним ударом. Еще и вратарь "крестоносцев" Сузуки играл крайне неуверенно, а для борьбы против вылета нужен надежный голкипер.

Середняки сыграли вничью 1:1. Правда, ничья против "Торино" или "Дженоа" - совсем не то, что в гостях против "Наполи". "Удинезе" еще и заслужил ее, играя смело, атакуя, прессингуя. Коста Руньяич заявил, что только таким путем и реально отобрать очки у грандов. Таким путем, агрессивной игрой, он отобрал и у "Аталанты" месяц тому.

Лучший игрок тура - Матео Ретеги ("Аталанта"). Четыре гола

Прорыв тура - "Ювентус". Победа с пенальти на 89-ой минуте

Разочарование тура - "Наполи". Не переиграл дома середняка

Лучший вратарь тура - Микеле Ди Грегорио ("Ювентус"). Пять сейвов

Лучший тренер тура - Сержиу Консейсау ("Милан"). Его замены принесли два гола и два ассиста

1 "Наполи" 24 17 4 3 39-17 55 2 "Интер" 24 16 6 2 58-23 54 3 "Аталанта" 24 15 5 4 54-26 50 4 "Лацио" 24 14 3 7 45-32 45 5 "Ювентус" 24 10 13 1 41-21 43 6 "Фиорентина" 24 12 6 6 41-25 42 7 "Милан" 23 10 8 5 35-24 38 8 "Болонья" 23 9 11 3 35-27 38 9 Рома 24 9 7 8 35-29 34 10 "Удинезе" 24 8 6 10 29-37 30 11 "Торино" 24 6 10 8 25-28 28 12 "Дженоа" 24 6 9 9 22-33 27 13 "Кальяри" 24 6 6 12 26-39 24 14 Лечче 24 6 6 12 18-41 24 15 Верона 24 7 2 15 26-53 23 16 Комо 24 5 7 12 28-40 22 17 "Эмполи" 24 4 9 11 22-35 21 18 "Парма" 24 4 8 12 30-44 20 19 Венеция 24 3 7 14 22-39 16 20 Монца 24 2 7 15 21-39 13

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