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Один из клубов Серии А может подписать Поля Погба

Италия

В конце прошлого года француз разорвал контракт с Ювентусом

Один из клубов Серии А может подписать Поля Погба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media

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Один из итальянских клубов может подписать Поля Погба, который до сих пор остается свободным агентом.

Согласно информации от издания Fichajes, 31-летний чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции очень заинтересовал "Фиорентину", которая может попытаться повторить с Полем Погба то, что им удалось сделать с Давидом де Хеа — вернуть игроку уверенность и дать ему шанс вернуться к игре на самом высоком уровне.

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Руководство "фиалок" готово подписать Погба на правах свободного агента, несмотря на то, что он на протяжении длительного времени не играл в футбол. Ранее сообщалось о том, что в его услугах серьезно заинтересован французский "Марсель".

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Напомним, что в 2023 году Поль Погба был дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста, а в конце прошлого года "Ювентус" разорвал с ним контракт. Француз может полноценно вернуться на футбольное поле уже в марте.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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