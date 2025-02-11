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Присоединились к Англии и Испании. Бывший вингер Серии А раскритиковал VAR

Италия

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Присоединились к Англии и Испании. Бывший вингер Серии А раскритиковал VAR

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший вингер Серии А раскритиковал VAR.

Экс-полузащитник "Ювентуса" и "Удинезе" Массимо Мауро, считает что VAR, "не улучшил" игру, "а просто перенес проблемы с поля на стол". В своей еженедельной колонке одной для итальянской газеты он написал

"В футболе мы достигли полного позора. Я говорю о том, что происходит на поле, что происходит с VAR, что говорят мои бывшие коллеги-футболисты и что говорят и пишут журналисты

Спустя столько лет после его внедрения (в 2017 году) многие наконец осознали, что система VAR не улучшает игру в футбол и не повышает чувство справедливости. Она просто перенесла проблемы с поля на стол. Но футбол и спорт могут быть несправедливыми. На поле есть судья: либо он видит нарушение, либо нет. Всё остальное — чушь собачья.

Решения о положении "вне игры" могут быть приемлемыми (хотя уже сейчас трудно смириться с тем, что только нос игрока находится за пределами штрафной), как и технология определения линии ворот, но давайте остановимся на этом", — сказал Моура.

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Источник привёл несколько случаев, произошедших в последнем туре Серии А.

Фикайо Томори из "Милана" получил вторую жёлтую карточку за фол против Лоренцо Коломбо из "Эмполи", но система VAR не смогла вмешаться, так как это не было прямой красной карточкой.

В понедельник "Интер" забил гол с углового в ворота "Фиорентины", но мяч вылетел за пределы поля во время розыгрыша, поэтому "Тоскане" следовало назначить штрафной удар. В той же игре "Фиорентина" сравняла счёт со спорного пенальти, назначенного после проверки VAR за игру рукой Маттео Дармиана.

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Массимо Мауро в своей карьере сыграл только в итальянских клубах – "Ювентус", "Удинезе", "Наполи" и "Катандзаро".

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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