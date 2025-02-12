Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус под руководством Тьяго Мотты отметился необычным достижением
Это приятно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" под руководством Тьяго Мотты отметился необычным достижением
По информации Opta, Впервые "Ювентус" одержал три победы подряд во всех соревнованиях под руководством Тиаго Мотты.
"Старая синьора" победила "Эмполи" (4:1) и "Комо" (2:1) в Серии А и "ПСВ" (2:1) в Лиге Чемпионов.
До этой серии "Ювентус" последний раз побеждал "Милан" 18 января. После у команды была ничья с "Брюгге" (0:0) и поражения "Наполи" (1:2) и "Бенфике" (0:2).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ювентус" обыграл "ПСВ" в первом матче со счётом 2:1. Голами отметились Маккенни и Мбангула. Ответный матч состоится 19 февраля.
Популярное сейчас
- Юношеская Лига УЕФА. Хоффенхайм U-19 - Шахтер U-19 5:1. Взрослые физически снесли детей...
- Чего-то еще не хватает. Появились первые фото нового автобуса сборной Украины
- "Поддерживаю президента". Шевченко ответил на вопрос о Каладзе
- "Мы можем купить игрока за 100 млн": Раньери – о попытке подписать форвада ПСЖ и трансферных расходах
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола