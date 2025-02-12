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Список кандидатов на тренерский пост Ромы пополнил экс-наставник Наполи

Италия
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Интересный вариант, учитывая предыдущее место работы специалиста

Список кандидатов на тренерский пост Ромы пополнил экс-наставник Наполи

фото из свободных источников

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Тренер "волков" Клаудио Раньери покинет свой пост после завершения текущего сезона. Руководство "джаллоросси" активно рассматривает варианты на вакантную позицию, чтобы не оттягивать вопрос к лету.

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В списке претендентов появился Маурицио Сарри. С 2021 по 2024 годы "Мистер 33" возглавлял принципиального соперника "желто-красных" – "Лацио".

Также специалист работал в "Наполи", "Ювентусе", "Челси". Он выиграл Лигу Европы 2018/19 и чемпионство Италии 2019/20. Сарри покинул еще одну римскую команду в марте прошлого года.

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Источник:
Yahoo Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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