Легенда Ювентуса высказался об отличиях двух нападающих команды

Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро объяснил различия между Коло-Муани и Влаховичем.

"Юве" нуждался в Коло-Муани - это ключевой момент. Не только из-за голов, но и из-за типажа игрока, который отличается от Влаховича и имеет другие варианты игры. В последнем матче чемпионата он забил два гола, прекрасно, но первый - это его индивидуальный момент: если смотреть на игру, то "Ювентусу" было трудно.

Подходит ли Коло Муани стилю Мотты? Он ближе к "Болонье" прошлого сезона. Он не такой, как Зиркзе, но, по моему мнению, лучше взаимодействует с партнерами, чем Влахович.

Что касается Душана, то мое мнение таково: "Ювентус" не имеет проблем с Влаховичем. Его нагрузили огромным количеством матчей и давлением, поэтому возможны неудачные игры. Душан был очень ценным игроком в последние годы, но сейчас он в тени, а в "Юве" всё оценивается вдвойне. Надеемся на реакцию от него, но я не знаю, какие планы у клуба", - сказал Дель Пьеро.