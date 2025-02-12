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Легенда Ювентуса высказался об отличиях двух нападающих команды

Италия

Два разных футболиста

Легенда Ювентуса высказался об отличиях двух нападающих команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро объяснил различия между Коло-Муани и Влаховичем.

"Юве" нуждался в Коло-Муани - это ключевой момент. Не только из-за голов, но и из-за типажа игрока, который отличается от Влаховича и имеет другие варианты игры. В последнем матче чемпионата он забил два гола, прекрасно, но первый - это его индивидуальный момент: если смотреть на игру, то "Ювентусу" было трудно.

Подходит ли Коло Муани стилю Мотты? Он ближе к "Болонье" прошлого сезона. Он не такой, как Зиркзе, но, по моему мнению, лучше взаимодействует с партнерами, чем Влахович.

Что касается Душана, то мое мнение таково: "Ювентус" не имеет проблем с Влаховичем. Его нагрузили огромным количеством матчей и давлением, поэтому возможны неудачные игры. Душан был очень ценным игроком в последние годы, но сейчас он в тени, а в "Юве" всё оценивается вдвойне. Надеемся на реакцию от него, но я не знаю, какие планы у клуба", - сказал Дель Пьеро.

Добавим, что в этом сезоне Душан Влахович забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за "Ювентус" во всех турнирах, тогда как на счету Рандаля Коло-Муани 5 голов в 3 матчах.

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Алессандро Дель Пьеро Душан Влахович Рандаль Коло Муани Ювентус
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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