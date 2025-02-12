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Спортдир Ювентуса заявил, что клуб работает над продлением аренды зимнего новичка

Италия

Звездный нападающий быстро адаптировался к новому чемпионату

Спортдир Ювентуса заявил, что клуб работает над продлением аренды зимнего новичка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор туринского "Ювентуса" Кристиано Джунтоли прокомментировал будущее Рандаля Коло Муани в клубе, а также поделился мыслями относительно влияния на команду трех новых защитников.

"Нам нужно было найти ответ на большое количество травмированных игроков, поэтому мы подписали трех новых защитников. Мы очень довольны влиянием Рената Вейги, как и Ллойда Келли. Нам нужен был хотя бы один универсальный левоногий защитник, а нам удалось подписать двух. Это правильное решение".

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"Что касается Рандаля Коло Муани, то "Ювентус" хочет продлить с ним сотрудничество. Мы проведем переговоры с "Пари Сен-Жермен" летом. Конечно, мы постараемся сделать все возможное, чтобы он играл за нас и в следующем сезоне. Мы должны были найти замену для травмированного Аркадиуша Милика", — добавил Джунтоли.

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Также напомним, что зимой к "Ювентусу" присоединился Альберто Кошта из "Витории Гимарайнш" за почти 14 миллионов евро. Он стал одним из четырех зимних подписаний "бьянконери", кроме вышеупомянутых игроков.

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Ювентус (Турин) Кристиано Джунтоли Рандаль Коло Муани Ллойд Келли Ренато Вейга
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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