Президент Комо рассказал, что клуб пытался зимой подписать двух звезд мирового футбола

Президент "Комо" Мирван Суварзо рассказал, что клуб пытался подписать двух звезд мирового футбола во время зимнего трансферного окна.

"Мы хотели подписать Тео Эрнандеса из "Милана" и Маркуса Рашфорда из "Манчестер Юнайтед" в последние дни трансферного окна, но они отклонили наши предложения".

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Также руководитель итальянского клуба сообщил, что они желают сохранить в команде Нико Паса и Сеска Фабрегаса надолго, поскольку "Комо" имеет амбициозные планы на будущее.

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Напомним, что на данный момент "Комо" находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав лишь 22 очка после 24-х сыгранных туров в чемпионате Италии.