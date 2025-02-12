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Президент Комо рассказал, что клуб пытался зимой подписать двух звезд мирового футбола
Жаль, что этого не произошло
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Комо" Мирван Суварзо рассказал, что клуб пытался подписать двух звезд мирового футбола во время зимнего трансферного окна.
"Мы хотели подписать Тео Эрнандеса из "Милана" и Маркуса Рашфорда из "Манчестер Юнайтед" в последние дни трансферного окна, но они отклонили наши предложения".
Также руководитель итальянского клуба сообщил, что они желают сохранить в команде Нико Паса и Сеска Фабрегаса надолго, поскольку "Комо" имеет амбициозные планы на будущее.
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Напомним, что на данный момент "Комо" находится на 16-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав лишь 22 очка после 24-х сыгранных туров в чемпионате Италии.
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