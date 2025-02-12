Милан близок к продленю контракта с лучшим бомбардиром команды

"Милан" приближается к тому, чтобы продлить контракт с ключевым игроком атаки.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 26-летний Кристиан Пулишич находится в шаге от подписания нового долгосрочного контракта с "Миланом". Известно, что срок его нового соглашения будет рассчитан до лета 2029 года. Вингер будет зарабатывать около 5 миллионов в год. Его нынешний контракт действует до конца июня 2027 года.

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Добавим, что в текущем сезоне Кристиан Пулишич забил 12 голов и отдал 9 ассистов в 30 матчах в составе "Милана" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.