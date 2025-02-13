Ювентус стремится продлить контракт со своим полузащитником

Как сообщает журналист Мирко Ди Натале, состоялись первые контакты между "Ювентусом" и Вестоном Маккенни относительно продления контракта. Стороны ведут переговоры.

Процесс не является срочным, но переговоры будут продолжаться в ближайшие недели.

Для американского полузащитника, который становится все более важным для "Ювентуса", предполагается повышение зарплаты и продление контракта до 2028 или 2029 года.

Добавим, что в этом сезоне Маккенни забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего американца в 24 миллиона евро.