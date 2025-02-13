Ювентус готов сделать финальный шаг для трансфера защитника

Заинтересованность "Ювентуса" в центральном защитнике "Фейеноорда" Давиде Ганцко уже давно не является секретом. Туринцы внимательно наблюдали за защитником в матче против "Милана", а в следующую среду планируют сделать то же самое во время ответного матча на "Сан-Сиро",

Руководство "бьянконери" пыталось опередить соперников и подписать игрока еще зимой, но "Фейеноорд" заблокировал возможный трансфер. Спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли приложил значительные усилия для приобретения 27-летнего оборонца.

"Юве" планирует закрыть сделку в начале июня, чтобы Ганцко уже мог присоединиться к составу Тьяго Мотты перед Клубным чемпионатом мира в США. Туринцы уже согласовали с агентами словацкого футболиста предварительный контракт на пять лет с зарплатой около 3 миллионов евро за сезон.

Финальным шагом будет договоренность с "Фейеноордом", а стоимость трансфера, с учетом бонусов, может составить примерно 30 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне Ганцко забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 32 матчах за "Фейенорд" во всех турнирах.