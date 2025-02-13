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Голкипер Ромы близок к продлению контракта

Италия

Основной вратарь джалоросси дал комментарий журналистам

Голкипер Ромы близок к продлению контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер итальянской "Ромы" близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом.

"Мы начали обсуждение нового контракта с клубом на прошлой неделе, но я не думаю об этом. Сейчас я сосредоточен на нашем следующем матче. Я благодарен "Роме" за то, что они предоставили мне возможность заявить о себе в их клубе на международной арене", — сказал Свилар во время пресс-конференции перед матчем с "Порту" в Лиге Европы.

Матч между "Порту" и "Ромой "состоится сегодня, 13-го февраля. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию>>>

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Отметим, что ранее известный итальянский журналист Николо Скира сообщал о том, что 25-летний серб подпишет новый долгосрочный контракт до лета 2029 года, а его зарплата увеличится до 2 миллионов в год.

В этом сезоне Миле Свилар провел 10 сухих поединков в 33 матчах за "Рому" во всех турнирах.

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Источник:
RomaPress
Опубликовал: Андрей Журба
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