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Интер хочет подписать новый контракт со своим форвардом

Италия

Об этом пишет Calciomercato

Интер хочет подписать новый контракт со своим форвардом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" начал переговоры о продлении контракта с Маркусом Тюрамом. Об этом пишет Calciomercato.

По информации источника, руководство "Интера" обеспокоено относительно низкой суммой отступных в контракте игрока, которая составляет 85 миллионов евро.

Клуб хочет предложить Маркусу новое соглашение, которое бы убрало нынешний пункт о выкупе и увеличило его зарплату.

Тюрам в текущем сезоне сыграл 32 матча, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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