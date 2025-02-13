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Интер хочет подписать новый контракт со своим форвардом
Об этом пишет Calciomercato
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" начал переговоры о продлении контракта с Маркусом Тюрамом. Об этом пишет Calciomercato.
По информации источника, руководство "Интера" обеспокоено относительно низкой суммой отступных в контракте игрока, которая составляет 85 миллионов евро.
Клуб хочет предложить Маркусу новое соглашение, которое бы убрало нынешний пункт о выкупе и увеличило его зарплату.
Тюрам в текущем сезоне сыграл 32 матча, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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