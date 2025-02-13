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Монца объявил о подписании бывшего вингера Лацио
Кейт Бальде нашел себе новый клуб
Мonza
"Монца" объявил о подписании контракта с левым вингером Кейтом Бальде.
29-летний футболист, известный своими выступлениями за такие клубы как "Интер" и "Монако", стал свободным агентом после окончания контракта с турецким "Сивасспором" и подписал соглашение с "Монцой" до 30 июня 2025 года.
BENVENUTO @KeitaBalde ????⚪️????#ACMonza #Welcome #KeitaBalde pic.twitter.com/S5DnPZRUWc— AC Monza (@ACMonza) February 13, 2025
Бальде за всю свою карьеру сыграл 353 матча, в которых забил 82 гола и отдал 47 ассистов.
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