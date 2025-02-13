Монца объявила о подписании бывшего вингера Лацио

"Монца" объявила о подписании контракта с левым вингером Кейтом Бальде.

29-летний футболист, известный своими выступлениями за такие клубы как "Интер" и "Монако", стал свободным агентом после окончания контракта с турецким "Сивасспором" и подписал соглашение с "Монцой" до 30 июня 2025 года.

Бальде за всю свою карьеру сыграл 353 матча, в которых забил 82 гола и отдал 47 ассистов.