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Монца объявила о подписании бывшего вингера Лацио

Италия
Обновлено

Есть трансфер

Монца объявила о подписании бывшего вингера Лацио

Мonza

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Монца" объявила о подписании контракта с левым вингером Кейтом Бальде.

29-летний футболист, известный своими выступлениями за такие клубы как "Интер" и "Монако", стал свободным агентом после окончания контракта с турецким "Сивасспором" и подписал соглашение с "Монцой" до 30 июня 2025 года.

Бальде за всю свою карьеру сыграл 353 матча, в которых забил 82 гола и отдал 47 ассистов.

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