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Коло Муани рассказывает о разнице между Серией А и Лигой 1

Италия

Это большое изменение по сравнению с Лигой 1 (с)

Коло Муани рассказывает о разнице между Серией А и Лигой 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард Рандаль Коло Муани, который недавно перешел в "Ювентус", поделился своими первыми впечатлениями от нового клуба и чемпионата Италии.

"Все идет очень хорошо, я очень рад быть здесь. Я пообщался с тренером, нашел общий язык со всеми моими новыми товарищами по команде. Это большое изменение по сравнению с Лигой 1, поскольку здесь нужно работать намного больше, все жестче, а стиль игры очень тактический.

Повторюсь, я очень счастлив в Турине, и надеюсь, что этот хороший момент продолжится в будущем", - сказал Коло Муани.

Рандаль присоединился к "Ювентусу" на правах аренды до конца текущего сезона из "ПСЖ".

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Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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