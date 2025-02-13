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Коло Муани рассказывает о разнице между Серией А и Лигой 1
Это большое изменение по сравнению с Лигой 1 (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Рандаль Коло Муани, который недавно перешел в "Ювентус", поделился своими первыми впечатлениями от нового клуба и чемпионата Италии.
"Все идет очень хорошо, я очень рад быть здесь. Я пообщался с тренером, нашел общий язык со всеми моими новыми товарищами по команде. Это большое изменение по сравнению с Лигой 1, поскольку здесь нужно работать намного больше, все жестче, а стиль игры очень тактический.
Повторюсь, я очень счастлив в Турине, и надеюсь, что этот хороший момент продолжится в будущем", - сказал Коло Муани.
Рандаль присоединился к "Ювентусу" на правах аренды до конца текущего сезона из "ПСЖ".
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