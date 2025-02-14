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Марчелло Липпи: Мотта? Он меня не восхищает

Италия

Бывший тренер высказался о Ювентусе

Марчелло Липпи: Мотта? Он меня не восхищает

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный экс-тренер "Ювентуса" и сборной Италии Марчелло Липпи поделился в интервью мыслями о состоянии дел в туринском клубе.

"Когда начинается новый путь, бесспорно, нужно время. Но его трудно получить в таких клубах, как "Ювентус", "Интер" и "Милан", которые постоянно борются за вершину. В "Ювентусе" сейчас не так много качества, чтобы решить проблему легко. Это вопрос качества, лидерства, но в целом именно качества", - говорит Липпи.

Итальянец также оценил нынешнего тренера "Ювентуса" Тьяго Мотту.

"Я вижу перед собой способного, сосредоточенного тренера, преданного своей работе, но, если быть откровенным, он меня не восхищает. Тренер должен передавать эмоции тем, кто работает с ним, тем, кто рядом, и болельщикам, которые поддерживают команду. Мое "не слишком восхищает" также связано с тем, что Мотта пришел после тренера, который много выиграл. После Аллегри мне хотелось бы видеть кого-то, кто больше увлек бы публику и фанатов", - объясняет Липпи.

Добавим, что после 24-х матчей "Ювентус" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 43 очка.

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Марчелло Липпи Ювентус (Турин) Тьяго Мотта
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Источник:
Tuttosport
Опубликовал: Алексей Полищук
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