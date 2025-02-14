Главный тренер сборной Аргентины анонсирует вызов нового молодого игрока из Серии А

Связь Лионеля Скалони с Италией остается крепкой. И не только потому, что в качестве игрока нынешний наставник сборной Аргентины провел семь сезонов в Серии A, защищая цвета "Лацио" и "Аталанты".

Сегодня причина другая: именно из Серии A приходит значительная часть потенциала аргентинской команды – Нико Гонсалес, Нико Пас, Дибала, Лаутаро Мартинес и другие. Тем не менее, аргентинец анонсировал вызов нового молодого игрока из итальянской лиги.

"Есть ли молодые игроки из Серии A в нашем поле зрения? Да, мы всегда думаем о смене поколений. Могу немного приоткрыть завесу: в следующем списке, который мы объявим примерно через двадцать дней, появится новый молодой футболист из Серии A. Это сюрприз, вскоре сами увидите", - заявил Скалони.

Напомним, что под руководством Лионеля Скалони сборная Аргентины выиграла Чемпионат мира 2022 года.