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Главный тренер сборной Аргентины анонсирует вызов нового молодого игрока из Серии А

Италия

Сюрприз от тренера

Главный тренер сборной Аргентины анонсирует вызов нового молодого игрока из Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Связь Лионеля Скалони с Италией остается крепкой. И не только потому, что в качестве игрока нынешний наставник сборной Аргентины провел семь сезонов в Серии A, защищая цвета "Лацио" и "Аталанты".

Сегодня причина другая: именно из Серии A приходит значительная часть потенциала аргентинской команды – Нико Гонсалес, Нико Пас, Дибала, Лаутаро Мартинес и другие. Тем не менее, аргентинец анонсировал вызов нового молодого игрока из итальянской лиги.

"Есть ли молодые игроки из Серии A в нашем поле зрения? Да, мы всегда думаем о смене поколений. Могу немного приоткрыть завесу: в следующем списке, который мы объявим примерно через двадцать дней, появится новый молодой футболист из Серии A. Это сюрприз, вскоре сами увидите", - заявил Скалони.

Напомним, что под руководством Лионеля Скалони сборная Аргентины выиграла Чемпионат мира 2022 года.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Алексей Полищук
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