Венеция отказалась от подписания бывшего капитана Монако

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, "Венеция" решила не подписывать нападающего Виссама Бен Йеддера, который находится в статусе свободного агента после завершения контракта с "Монако".

Француз не выходил на поле с мая, однако это не помешало ему оказаться в центре внимания. В ноябре Бен Йеддер был признан виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Он избежал тюремного заключения, несмотря на приговор.

Несмотря на это, некоторые клубы проявляли к нему интерес. Бен Йеддер присутствовал на матче "Венеции" на прошлой неделе, и ожидалось, что он присоединится к команде на правах свободного агента. Однако этого не произойдет.

Решение не подписывать контракт с Бен Йеддером приняло руководство клуба, и оно в значительной степени связано с внефутбольными обстоятельствами.

Напомним, что 34-летний нападающий в течение карьеры выступал за "Монако", "Севилью" и "Тулузу".