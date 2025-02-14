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Венеция отказалась от подписания бывшего капитана Монако
Француз до сих пор без клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, "Венеция" решила не подписывать нападающего Виссама Бен Йеддера, который находится в статусе свободного агента после завершения контракта с "Монако".
Француз не выходил на поле с мая, однако это не помешало ему оказаться в центре внимания. В ноябре Бен Йеддер был признан виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Он избежал тюремного заключения, несмотря на приговор.
Несмотря на это, некоторые клубы проявляли к нему интерес. Бен Йеддер присутствовал на матче "Венеции" на прошлой неделе, и ожидалось, что он присоединится к команде на правах свободного агента. Однако этого не произойдет.
Решение не подписывать контракт с Бен Йеддером приняло руководство клуба, и оно в значительной степени связано с внефутбольными обстоятельствами.
Напомним, что 34-летний нападающий в течение карьеры выступал за "Монако", "Севилью" и "Тулузу".
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