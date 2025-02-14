Звездный новичок Ювентуса поделился впечатлениями от пребывания в клубе

Звездный новичок туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани поделился впечатлениями от пребывания в клубе, а также прокомментировал свое будущее в Италии.

"У меня было отличное начало в "Ювентусе", мои партнеры по команде очень помогли мне, они играли на меня, а я знаю, что нужно делать, чтоб забивать голы. Я счастлив здесь. Я надеюсь, что этот момент будет продолжаться и в дальнейшем".

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"Слова Кристиано Джунтоли (спортивный директор "Ювентуса" — прим.) приятно поразили меня, поэтому это означает, что я произвел хорошее впечатление на клуб. На самом деле, я не беспокоюсь о своем будущем, я просто сосредоточен на том, чтобы забивать голы и наслаждаться моментом", — добавил Коло Муани.

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Напомним, что Рандаль Коло Муани присоединился к "Ювентусу" на правах аренды из "ПСЖ" до конца сезона.