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Звездный новичок Ювентуса поделился впечатлениями от пребывания в клубе
Футболист стремится остаться в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный новичок туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани поделился впечатлениями от пребывания в клубе, а также прокомментировал свое будущее в Италии.
"У меня было отличное начало в "Ювентусе", мои партнеры по команде очень помогли мне, они играли на меня, а я знаю, что нужно делать, чтоб забивать голы. Я счастлив здесь. Я надеюсь, что этот момент будет продолжаться и в дальнейшем".
"Слова Кристиано Джунтоли (спортивный директор "Ювентуса" — прим.) приятно поразили меня, поэтому это означает, что я произвел хорошее впечатление на клуб. На самом деле, я не беспокоюсь о своем будущем, я просто сосредоточен на том, чтобы забивать голы и наслаждаться моментом", — добавил Коло Муани.
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Напомним, что Рандаль Коло Муани присоединился к "Ювентусу" на правах аренды из "ПСЖ" до конца сезона.
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