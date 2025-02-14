Нападающий Ювентуса считает, что им повезло с Тьяго Моттой

Арендованный нападающий туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани считает, что клубу очень повезло иметь такого тренера, как Тьяго Мотта.

"Тьяго Мотта постоянно общается с игроками, дает немало советов и объясняет нам истинное значение клуба. Я считаю, что связь между ним и командой очень крепкая, это помогает нам улучшаться. Нам очень повезло иметь такого тренера".

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"Я убежден, что это поможет нам в следующем матче против "Интера". Мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре. Это идеальная возможность, чтобы показать, на что мы способны. В данном противостоянии нет фаворитов, но мы сделаем все возможное, чтобы заработать три очка".

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Подчеркнем, что Рандаль Коло Муани забил 5 голов в своих первых 3 матчах за "Ювентус" в Серии А.