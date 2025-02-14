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Нападающий Ювентуса считает, что им повезло с Тьяго Моттой
Игрок полностью доволен работой с главным тренером команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Арендованный нападающий туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани считает, что клубу очень повезло иметь такого тренера, как Тьяго Мотта.
"Тьяго Мотта постоянно общается с игроками, дает немало советов и объясняет нам истинное значение клуба. Я считаю, что связь между ним и командой очень крепкая, это помогает нам улучшаться. Нам очень повезло иметь такого тренера".
"Я убежден, что это поможет нам в следующем матче против "Интера". Мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре. Это идеальная возможность, чтобы показать, на что мы способны. В данном противостоянии нет фаворитов, но мы сделаем все возможное, чтобы заработать три очка".
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Подчеркнем, что Рандаль Коло Муани забил 5 голов в своих первых 3 матчах за "Ювентус" в Серии А.
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