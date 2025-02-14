  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Нападающий Ювентуса считает, что им повезло с Тьяго Моттой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ювентуса считает, что им повезло с Тьяго Моттой

Италия

Игрок полностью доволен работой с главным тренером команды

Нападающий Ювентуса считает, что им повезло с Тьяго Моттой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный нападающий туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани считает, что клубу очень повезло иметь такого тренера, как Тьяго Мотта.

"Тьяго Мотта постоянно общается с игроками, дает немало советов и объясняет нам истинное значение клуба. Я считаю, что связь между ним и командой очень крепкая, это помогает нам улучшаться. Нам очень повезло иметь такого тренера".

Читайте такжеЗвездный новичок Ювентуса поделился впечатлениями от пребывания в клубе

"Я убежден, что это поможет нам в следующем матче против "Интера". Мы должны как можно лучше подготовиться к этой игре. Это идеальная возможность, чтобы показать, на что мы способны. В данном противостоянии нет фаворитов, но мы сделаем все возможное, чтобы заработать три очка".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Подчеркнем, что Рандаль Коло Муани забил 5 голов в своих первых 3 матчах за "Ювентус" в Серии А.

По теме
yellow-arrow
Звездный новичок Ювентуса поделился впечатлениями от пребывания в клубе
yellow-arrow
Венеция отказалась от подписания бывшего капитана Монако
yellow-arrow
Два английских топ-клуба следят за впечатляющим форвардом Наполи
Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости