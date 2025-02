Милан представил четвертый комплект формы в сотрудничестве с Off-White

"Милан" представил четвертый комплект формы для сезона 2024/25, созданный в сотрудничестве с Off-White.

Дизайн формы сочетает в себе классические элементы футбольной экипировки с современными трендами. Преобладают черный и зеленый цвета, которые создают стильный и узнаваемый образ.

A night of football, fashion, and culture as we unveiled our bold new @pumafootball x AC Milan x @OffWht 4th Kit ????????⚫#SempreMilan