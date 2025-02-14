Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан представил четвертый комплект формы в сотрудничестве с Off-White
Новая экипировка
Мілан
"Милан" представил четвертый комплект формы для сезона 2024/25, созданный в сотрудничестве с Off-White.
Дизайн формы сочетает в себе классические элементы футбольной экипировки с современными трендами. Преобладают черный и зеленый цвета, которые создают стильный и узнаваемый образ.
A night of football, fashion, and culture as we unveiled our bold new @pumafootball x AC Milan x @OffWht 4th Kit ????????⚫#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) February 14, 2025
Ожидается, что футболисты "Милана" впервые выйдут на поле в новой форме в матче против "Вероны", который состоится 15 февраля.
Популярное сейчас
- "Я слышал какие-то мифические цифры". Журналист назвал зарплату Шевченко в УАФ
- Российский ударный дрон попал в укрытие ЧАЭС. ФОТО и ВИДЕО
- Главный тренер Ромы разъярен после судейства в матче с Порту
- Два положительных матча Довбика, каждый по-своему. Наши за границей. Италия
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Комментарии 1