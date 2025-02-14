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Милан представил четвертый комплект формы в сотрудничестве с Off-White

Италия
Обновлено

Новая экипировка

Милан представил четвертый комплект формы в сотрудничестве с Off-White

Мілан

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Милан" представил четвертый комплект формы для сезона 2024/25, созданный в сотрудничестве с Off-White.

Дизайн формы сочетает в себе классические элементы футбольной экипировки с современными трендами. Преобладают черный и зеленый цвета, которые создают стильный и узнаваемый образ.

Ожидается, что футболисты "Милана" впервые выйдут на поле в новой форме в матче против "Вероны", который состоится 15 февраля.

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Милан
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.02.2025 в 18:34
Зачем 4-й комплект?? Куда в нем ходить? В стриптиз-клуб??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.02.2025 в 18:34
Зачем 4-й комплект?? Куда в нем ходить? В стриптиз-клуб??
Ответить
0
0

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