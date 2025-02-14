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Tether приобрела миноритарную долю в Ювентусе

Италия

Компания известна выпуском стейблкоина USDT

Tether приобрела миноритарную долю в Ювентусе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Tether, крупнейшая компания в индустрии цифровых активов, объявила о приобретении миноритарной доли в "Ювентусе".

"В соответствии с нашими стратегическими инвестициями в "Юве", Tether станет пионером в сочетании новых технологий, таких как цифровые активы, искусственный интеллект и биотехнологии, с устоявшейся спортивной индустрией, что будет способствовать изменениям на глобальном уровне.

Мы будем изучать возможности для инновационного сотрудничества и потенциал для революционных изменений в мировом спортивном ландшафте", - сказал Паоло Ардойно, генеральный директор Tether.

Tether, известная выпуском стейблкоина USDT стоимостью 142 млрд долларов, не раскрыла размер своей доли в туринском футбольном клубе.

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Источник:
Tether
Опубликовал: Екатерина Власова
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