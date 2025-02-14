Tether приобрела миноритарную долю в Ювентусе

Tether, крупнейшая компания в индустрии цифровых активов, объявила о приобретении миноритарной доли в "Ювентусе".

"В соответствии с нашими стратегическими инвестициями в "Юве", Tether станет пионером в сочетании новых технологий, таких как цифровые активы, искусственный интеллект и биотехнологии, с устоявшейся спортивной индустрией, что будет способствовать изменениям на глобальном уровне.

Мы будем изучать возможности для инновационного сотрудничества и потенциал для революционных изменений в мировом спортивном ландшафте", - сказал Паоло Ардойно, генеральный директор Tether.