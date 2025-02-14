Тренер Эвертона: Я сочувствую Арне Слоту

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес прокомментировал инцидент, который произошел во время матча против "Ливерпуля".

"Я также немного сочувствую Арне Слоту, потому что я всегда попадал в похожие ситуации, когда был молодым тренером. Это говорит мне о том, что он очень заботится о своем клубе и борется за своих игроков.

Я был разочарован Дукуре, потому что он так хорошо играл в матче и проделал огромную работу для команды. Он, наверное, не сделал этого снова", - сказал Мойес.