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Тренер Эвертона: Я сочувствую Арне Слоту

Италия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Эвертона: Я сочувствую Арне Слоту

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес прокомментировал инцидент, который произошел во время матча против "Ливерпуля".

"Я также немного сочувствую Арне Слоту, потому что я всегда попадал в похожие ситуации, когда был молодым тренером. Это говорит мне о том, что он очень заботится о своем клубе и борется за своих игроков.

Я был разочарован Дукуре, потому что он так хорошо играл в матче и проделал огромную работу для команды. Он, наверное, не сделал этого снова", - сказал Мойес.

Напомним, что после матча произошла драка между футболистами обеих команд. А Арне Слот получил красную карточку за эмоциональный разговор с арбитром.

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Арне Слот
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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