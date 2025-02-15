  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Кайл Уокер рассказал, что полюбил футбол перейдя в Милан
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кайл Уокер рассказал, что полюбил футбол перейдя в Милан

Италия

Защитник доволен

Кайл Уокер рассказал, что полюбил футбол перейдя в Милан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Милана" Кайл Уокер рассказал о своём переходе в клуб.

По его словам, первые недели в новом клубе были фантастическими.

"Я не из тех, кто заглядывает слишком далеко в будущее. Мне нравится делать маленькие шаги, и именно так я строил свою карьеру

Так что, если вы спросите меня, как будет проходить игра через три недели, я не буду знать, потому что я сосредоточен исключительно на следующей игре. Первые две недели в Милане были фантастическими,

Болельщики были великолепны. Еда отличная. Погода может немного улучшиться. Пока не было солнечно [смеётся], но я жду марта. Я в полном восторге", - сказал Уокер.

Английский защитник рассказал, что переход в "Милан" позволил ему сосредоточиться на футболе

"Это дало мне новую жизнь, в которой я могу полностью сосредоточиться на футболе и снова полюбить эту игру.

Я не говорю, что разлюбил игру, но играть в Премьер-лиге против тех же игроков после того, как ты всё выиграл, — это то, что мне нужно было, чтобы вновь ощутить любовь к футболу".- заявил Уокер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в конце января Кайл Уокер отправился в полугодичную аренду в "Милан". В новом клубе защитник сыграл 4 матча.

По теме
yellow-arrow
"Хочу помочь команде, я счастлив". Коваленко дал комментарий после возвращения в Эмполи
yellow-arrow
Лацио - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А на 15.02.2025
yellow-arrow
Отыграл спарринг за молодежь - Малиновский готов вернуться в основу Дженоа
Кайл Уокер Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости