Ювентус - Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

16 февраля в центральном матче 25-го тура Серии А 2024/25 туринский "Ювентус" дома будет принимать действующего чемпиона Италии миланский "Интер". Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.