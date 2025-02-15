Италия
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Ювентус - Интер: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu
16 февраля в центральном матче 25-го тура Серии А 2024/25 туринский "Ювентус" дома будет принимать действующего чемпиона Италии миланский "Интер". Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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ВасяКулебяка (Козливка)
15.02.2025 в 17:35
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