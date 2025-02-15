Серия А. Лацио - Наполи 2:2. Лидер вновь теряет победу в Риме в концовке

Серия А. 25-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Наполи" 2:2

Голы: Исаксен 6, Диа 86 - Распадори 13, Марушич 64 (автогол)

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лаццари 82), Гендузи, Ровелла, Исаксен (Чауна 87), Педро (Диа 74), Дзакканьи, Кастельянос (Нослин 27)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно (Политано 62), Жезус, Мадзокки (Марин 85), Лоботка, Ангисса, МакТоминей, Лукаку, Распадори

Предупреждения: Дзакканьи 79, Ровелла 90+1 - Ангисса 35, Жезус 78

Главный арбитр: Давиде Масса

"Наполи" мог сбросить "Интер" и несколько отдалиться в борьбе за первое место, "Лацио" мог сбросить "Ювентус" и несколько отдалиться в борьбе за четвертое. Очный матч "Ювентус" - "Интер" предоставлял такую возможность. Но ведь и они сами играли очень сложный матч, очный. Который завершили вничью. Теперь они предоставили шанс участникам Дерби Италии обойти их.

Лидер лиги свел вничью уже третий матч подряд. После семи побед подряд. Потерял победу в концовке во втором гостевом матче подряд, причем оба раза в Риме - против "Ромы" и "Лацио". Он выдыхается. Провальный зимний Меркато начинает сказываться. И мысли о нем, и кадровый голод из-за него. Антонио Конте жаловался, что сегодня пришлось перейти на игру в три центральных защитника.

Перейти пришлось из-за травм всего левого фланга - защитников Оливеры и Спинаццолы, вингера Нереса. Правда, поначалу переход казался успешным, удачным. Ведь новый форвард в 3-5-2 Распадори забил и поучаствовал во втором голе. Поучаствовал в нем и Политано с позиции латераля. Но в итоге получил травму еще один левофланговый - Мадзокки - и гол "Лацио" пришел с его фланга.

Что касается "лациале", они два предыдущих матча лиги выиграли, как раз прекратив свой тяжелый период. Ничья сегодня - продолжение беспроигрышной серии. И против всех, и против конкретно "Наполи", которого в этом сезоне переиграли и в лиге, и в Кубке. Пожалуй, добытый так поздно ничейный результат для них положительный. Но опять же, из-за него можно потерять четвертое место.

"Лацио" начинает матчи в нынешнем сезоне слабовато. Главный тренер Марко Барони согласился с этим и потому перед этим матчем требовал максимальную концентрацию, игру без ошибок с первых минут. Поначалу сработало. Вот и Исаксен, автор единственного гола в первом круге против "Наполи" в декабре, забил свой первый с тех пор уже на шестой минуте. Влупив с 30-ти метров.

До гола Тавареш закручивал штрафной удар, Мерет отбил. Но после него "Лацио" быстро пропустил. Из-за своей ошибки. Проведель ошибся с передачей, МакТоминей перехватил, Распадори обыгрался с Лукаку, прорвался в штрафную и забил. Его второй гол в сезоне в лиге на 321-ой минуте игры там.

Как ни странно, эти два быстрых гола не зажгли игру, а наоборот - потушили ее. Началось унылое катание мяча. До конца тайма состоялись лишь три удара по воротам. Ровелла хорошо пробивал с линии штрафной, Проведель перевел его удар над перекладиной. А во втором тайме после сейва Проведеля от удара Лукаку с линии штрафной и неточного удара Исаксена с 11-ти метров игра вновь затухла.

Разбудила ее замена Конте. Вингер Политано вместо центрального защитника Буонджорно. Хотя Ди Лоренцо перешел в центр обороны, а Маттео играл латераля. С той позиции он и прорвался по правому флангу, обыгрался с партнером по команде, отдал в центр назад, Распадори пробил, попал в лежащего Хилу, а от того мяч отскочил в Марушича и в ворота. В Марушича, который был под вопросом из-за травмы.

Под вопросом из-за травмы был и форвард Диа. Потому и вышел лишь на замену. Тем не менее, он как раз повлиял положительно. Мадзокки получил травму и ушел, вместо него вышел центральный защитник Марин. И именно в этой зоне, в правой части штрафной на входе в нее, сенегалец получил мяч от Дзакканьи. Завершилось все техничным ударом в дальний угол.

В самой концовке еще и Нослин прорвался справа и мощно бил в ближний угол. Мерет отбил.

"Лацио" остается лишь с тремя победами в последних восьми турах лиги. Против команд Топ-7 в сезоне - вообще лишь одна победа. Сегодня он позволил сопернику забить с двух ударов в створ ворот, с пяти в целом. А "Наполи" не проигрывает в лиге десятый матч подряд, в гостях в лиге - 12-ый. Но три последних на всех полях - ничьи. Слишком мало очков для удержания первого места.