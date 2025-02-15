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Римляне вырывают ничью в конце основного времени. Лацио – Наполи 2:2. Обзор матча
Лидер чемпионата снова теряет очки
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Еще до 13 минуты команды обменялись точными ударами. Кампанийцам это удалось сделать со своей первой попытки. После перерыва обе стороны начали действовать более активно впереди. Фактически "орлы" отличились трижды. Одно взятие ворот не засчитали, второе – это автогол, а в конце основного времени "капитолини" избежали поражения.
"Аквилотти" остаются четвертыми (46 очков). 22 февраля столичный клуб поедет к "Венеции". "Партенопейцы" пока первые (56 баллов). Впереди выезд к "Комо".
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Смотрите обзор матча 25 тура Серии А
Рим. Стадио Олимпико
Голы: Исаксен, 6, Диа, 87 – Распадори, 13, Марушич, 64 (аг)
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