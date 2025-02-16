Слишком молодой Ювентус, слишком старый Интер. Победа в Дерби Италии может стать судьбоносной

Симоне Индзаги говорит о "деликатном моменте в сезоне" своего "Интера". Тьяго Мотта - о, "возможно, важнейшем матче в сезоне" для своего "Ювентуса". Может показаться, что в феврале такие заявления неуместны, но ведь в феврале 2024-го года в 23-ем туре Серии А Дерби Италии принес победу первому, позволил не подпустить к себе второго на расстояние одного очка, а даже убежать на семь и начал побег к Скудетто, в итоге выигранному с разницей в 19 очков. Ныне февраль и 25-й тур.

Более того, кажется, что обе команды, оба клуба находятся не просто на перекрестке сезона, а на перекрестке эры, и ближайшие результаты, в том числе в сегодняшнем Дерби Италии, могут определить их дальнейший путь развития.

Поиск своего ДНК

"Ювентус" начал новую эру, новый путь в сезоне 2024/25. Окончательно избавился от прошлого. От финансовых и административных ограничений, от наказаний, снятий очков, штрафов, давления Финансового Фейр-Плей за грехи предыдущего руководства. Он позволил себе 199 миллионов евро сезонного убытка. Выложил на трансферы рекордную сумму за пять сезонов - 193 миллиона, согласно Трансфермаркт. А если добавить еще 59 миллионов, которые уже обязался заплатить летом 2025-го...

При этом он и заработал на трансферах. Причем на своих воспитанниках за последние два сезона заработал около ста сорока миллионов евро. В свое время он первым в Италии заявил свой дубль в профессиональную лигу - Серию С, и сейчас пожинает плоды этого замечательного решения. Молодежь играет против взрослых и так взрослеет гораздо быстрее.

С 2023-го года в клубе работает совершенно новое руководство, включая спортивного директора Кристиано Джунтоли, с лета 2024-го - совершенно новый тренер Мотта со свежими идеями доминирования, владения мячом, высокого прессинга, атакующей игры, не свойственных клубу и встреченных измученными болельщиками с энтузиазмом. После 10-12 мест по владению мячом в Серии А в трех сезонах второй каденции Массимилиано Аллегри ныне по владению "Ювентус" второй, а долго был первым.

Впрочем, а что на выходе? Аллегри все три сезона по очкам, набранным на поле, уверенно держал команду в зоне Лиги Чемпионов. С Моттой же она никак не может даже подняться на четвертое место по итогам тура. Даже устанавливала клубные антирекорды. Худший первый круг за 14 лет, второй худший за 25, рекорд всей лиги в истории по ничьим в первом круге (12). При этом и игра унылая, скучная, несбалансированная, некачественная. По ударам по воротам команда лишь восьмая.

Унылая игра "Ювентуса", разумеется, ни для кого не новость. Проблема в том, что, когда игра стает интересной, она стает интересной во многом за его счет, ему во вред, против него. Потому что он начинает много пропускать, особенно в концовках матчей, упускать преимущество. Он терял победы после 80-ой минуты, потерял в лиге уже 19 очков в матчах, в которых вел в счете.

В адрес Мотты звучит наиболее страшное обвинение для этого клуба - в отсутствии ДНК "Ювентуса", умения выгрызать победы, борьбы до конца, Fino Alla Fine, умения перекрывать поле наглухо и удерживать нужный результат, особенно - на последних минутах. Указывают, что наиболее статусный клуб в его карьере до "Юве" - "Болонья", что Джунтоли пришел в "Юве" чемпионом Италии, но его наиболее статусный клуб - "Наполи", который смешно сравнивать с "Юве" исторически и особенно - ментально.

Даже доходят дальше и говорят, что руководство "Ювентуса", состоящее из серых юристов и экономистов, не обладает нужным характером, не обладает ДНК клуба и не способно вывести его на вершину. Вспоминая, что на вершину его выводили яркие, харизматичные, бушующие энергией, предельно жесткие личности вроде представителей семьи Аньелли, Джампьеро Бониперти, Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи. Никого такого в клубе ныне и близко нет. По сравнению с теми, кто есть, даже Аллегри был ярким.

В таком контексте еще и указывают постоянные продажи своих воспитанников. Считая, что с ними на поле ДНК клуба проявлялся бы более четко, команда была бы более сплоченной и преданной клубу.

Мотта еще и постоянно варьирует состав, постоянно меняет, ставит игроков на различные позиции. Что для молодых особенно вредно. Как и для любых новичков. Уэстон МакКенни уже играл опорника, атакующего полузащитника, левого защитника, правого защитника. Тимоти Веа - на обоих флангах атаки, на обоих флангах обороны и в центре атаки. Переставляет постоянно новичков Нико Гонсалеса и Тона Коопмейнерса - одних из лучших игроков лиги, которые должны были стать столпами этого "Ювентуса".

Он еще и ссорится с игроками. Сразу же летом поставил крест на целой серии игроков, настолько, что их двузначное число тренировались индивидуально, вдали от команды. Капитана Данило изгнал в январе, при том, что перед изгнанием тот как раз играл немало. Говорили и о ссорах с Душаном Влаховичем и Николо Фаджоли. Даже МакКенни Мотта летом исключил из состава и отказался от него. Тот, правда, прогрыз себе путь назад.

Тьяго оправдывается травмами, которые и вправду больно бьют по команде. Но интересно, что бьют они большей частью по обороне, где команда более-менее в порядке. В центре поля и в унылой атаке обычно большинство в сборе. Да и разговоры о травмах, о тяжелом календаре, об игре в нескольких турнирах вызывают ярость во Вселенной "Ювентуса". Реакцию вроде: "Ты в "Ювентусе", который ставит целью играть максимум матчей и выиграть их все, потому такие отмазки непростительны".

Да, вроде бы более чем легитимные заявления Мотты о календаре и травмах вызвали ярость и еще большие обвинения в несоответствии этого тренера ДНК легендарного клуба. А какую ярость вызвали его более ранние заявления о том, что ныне сосредотачивается не на результатах, а на игре, строит игру, команду - даже представить невозможно. В "Ювентусе" такие заявления непростительны. Там никто никогда ничего не строит и ни во что не играет. Там только побеждают.

"В "Ювентусе" ты обязан побеждать, побеждать и вновь побеждать. История клуба заставляет это делать. Ты не можешь изменить "Ювентус", это "Ювентус" изменяет тебя. "Ювентусу" нужны "ювентусовские" люди". Бывший игрок "Интера" Андреа Раноккия понимает сущность соперника по Дерби Италии и даже укалывает бывшего партнера по команде Мотту.

Поиск новой мотивации и свежести

В "Интере" ситуация противоположна. Там руководство и тренер харизматичные и сверхопытные. Функционеры во главе с одним из лучших директоров в истории итальянского футбола Джузеппе Мароттой работают как минимум с 2018-го года, тренер - с 2021-го. Мотта еще не выиграл ни одного трофея в тренерской карьере, Индзаги - девять. В том числе блестящее Скудетто в предыдущем сезоне. А в этом Симоне стал рекордсменом по скорости достижения 200 побед в Серии А - за 332 матча.

Впрочем, такая долгая работа и такие успехи могут вызывать пресыщение. Похоже, вызвали. Чемпион в нынешнем сезоне выглядит тяжеловесным, часто неповоротливым, не всегда готовым физически. Может разнести со счетом 5:0 и 6:0, причем и в гостях, а может и отыграть уныло, дожать "Венецию" и "Янг Бойз" с огромным трудом и не дожать "Монцу" и "Дженоа" вообще. За весь предыдущий сезон в лиге он лишь в пяти матчах пропустил более одного мяча, ныне за 24 тура - уже в семи.

В Лиге Чемпионов он задание выполнил, заняв четвертое место и пропустив лишь один мяч в восьми турах, но забил лишь 11. В Серии А забил 58, но и пропустил 23 в 24-ех турах - на один больше, чем за весь предыдущий сезон. За 24 тура этого сезона он набрал на девять очков меньше, чем за столько же туров предыдущего. Кстати, "Ювентус" - на десять меньше.

В Топ-матчах "нерадзурри" играют малоудачно, что сам Индзаги признает. Против этого же "Ювентуса" вели со счетом 4:2 и держали игру в руках, но в итоге позволили 4:4. Не дожали дома "Наполи", не реализовав пенальти. Дважды потеряли преимущество в счете над "Болоньей". После шести побед над "Миланом" подряд не победили его в нынешнем сезоне в трех матчах во всех турнирах ни разу - ничья и два поражения. В том числе впервые за четыре сезона проиграв Суперкубок.

Шестого февраля "Интер" опозорился во Флоренции, потерпев наибольшее поражение во всех турнирах с 2019-го года, то есть до прихода Индзаги и даже до каденции Антонио Конте - 0:3. Причем результат был совершенно по игре. А в последнее время Индзаги даже потерял свое привычное спокойствие, не раз критикуя арбитров и прессу и даже других тренеров. Совершенно на него не похоже и может быть свидетельством нервозности, неуверенности в себе.

Пресыщение игроков успехами - несомненная причина таких проблем. Как и возраст старейшего состава в лиге. Маротта - гений трансферов опытных свободных агентов, но на этот раз, похоже, слишком увлекся такими. Нет свежей крови, свежих тактических и технических способностей. Такой кровью могли бы стать игроки центра поля Давиде Фраттези и Петр Зелински (летний новичок), но Индзаги подпускает их к стартовому составу очень редко. Фраттези, игрок сборной Италии, хотел уйти зимой.

Желательно было бы освежить состав зимой, но в итоге был лишь взят в аренду запасной латераль "Ромы" Залевски.

Показательна ситуация в атаке. Где вначале Лаутаро Мартинес не забивал, теперь не забивает Маркус Тюрам. А новички в этой линии, 32-летний Мехди Тареми и 35-летний Марко Арнаутович, забили по одному голу в сезоне в лиге. За их же спинами сидит еще более слабый 30-летний Хоакин Корреа. 17 разных игроков забивали в этом сезоне, что в целом позитив, но лишь один из них в лиге забил более девяти мячей, лишь два - во всех турнирах. И оба - Лаутаро и Тюрам - весьма нестабильны.

В такой кадровой ситуации во многом виновата финансовая. В сезоне 2023/24 "Интер" уменьшил годовой убыток с 85-ти миллионов евро до 35-ти, но он все еще под надзором Финансового Фейр-Плей. Даже циркулируют слухи, что у него будут проблемы заявиться на лигу в следующем сезоне. В мае он перешел к новому владельцу из-за неспособности выплатить кредит, который у него взял старый - Suning. И новые боссы - Oaktree, как любые американские фонды, хотят не тратить, а зарабатывать.

Они уже меняют директоров, в том числе уволили многолетнего Генерального директора Алессандро Антонелло, занимавшегося финансами. Они назначили Маротту президентом клуба, но требуют от него сменить трансферный стиль и покупать молодых игроков. Один уже куплен - 21-летний опорник Петар Сучич из "Динамо" Загреб за 15 миллионов. Хотя и оставлен в Хорватии до лета. В целом летом ожидается омоложение состава и сокращение зарплатной ведомости. Часть ветеранов уйдет.

Таким образом, летом в "Интере" начнется новая эра, новый период. Возможно, на год позже, чем нужно было, и этот сезон потерян. Но и возможно, что "нерадзурри" из последних сил старого состава зацепят даже требл - в Серии А по потерянным очкам они прямо сейчас на первом месте, в Лиге Чемпионов провели Основной раунд очень хорошо, в Кубке Италии в четвертьфинале.

Так зацепил требл из последних сил возрастной состав Жозе Моуриньо в 2010-ом. Тогда он чуть не вылетел в групповом турнире ЛЧ, лигу выиграл с преимуществом лишь в два очка в последнем туре, а в Кубке побеждал лишь с разницей в один мяч. Но ведь не вылетел, побеждал, выиграл. Выиграл все.

Последние три матча во всех турнирах "Ювентус" выиграл. Причем вымучил, голами на 89-ой, 82-ой, 90-ой, 92-ой минутах, камбеком. То есть уже в стиле настоящего "Юве". Легенда клуба Марко Тарделли считает, что не играет хорошо, но уже учится побеждать. Ну а "Интер" реабилитировался за "Фиорентину" против нее же и жаждет наконец-то, впервые с третьего тура, выйти на первое место в лиге. Сегодня в Дерби Италии оба гранда попытаются добыть судьбоносную победу.

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