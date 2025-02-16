Советник президента Милана высказался о влиянии Хименеса на игру россонери

Вчера "Милан" выиграл у "Вероны" благодаря одному голу Сантьяго Хименеса на 75-й минуте игры.

Советник президента "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал уровень игры мексиканского нападающего "Милана" Сантьяго Хименеса:

"Я ожидал, что все пойдет так хорошо, потому что Хименес - тот, кто любит забивать голы, а команда доставляет мяч в штрафную. Нужно просто быть готовым встретить его и отправить в сетку. Иностранцу нелегко перейти в итальянский футбол, но мы помогаем ему освоиться и шаг за шагом становиться сильнее", — сказал Ибрагимович.