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Советник президента Милана высказался о влиянии Хименеса на игру россонери

Италия

У Милана новый лидер

Советник президента Милана высказался о влиянии Хименеса на игру россонери

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Милан" выиграл у "Вероны" благодаря одному голу Сантьяго Хименеса на 75-й минуте игры.

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Советник президента "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал уровень игры мексиканского нападающего "Милана" Сантьяго Хименеса:

"Я ожидал, что все пойдет так хорошо, потому что Хименес - тот, кто любит забивать голы, а команда доставляет мяч в штрафную. Нужно просто быть готовым встретить его и отправить в сетку. Иностранцу нелегко перейти в итальянский футбол, но мы помогаем ему освоиться и шаг за шагом становиться сильнее", — сказал Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович Милан Сантьяго Хименес
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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