Новичок "Милана" повторил достижение украинца в клубе.

По информации Opta, нападающий Сантьяго Хименес стал третьим игроком, забившим в каждом из своих первых двух матчей в Серии А за "Милан" в эпоху трех очков за победу.

Нападающий забил по голу в матчах против "Эмполи" и "Вероны".

Статистика ведётся среди тех, кто забивал в своем дебютном сезоне в турнире. Мексиканский футболист повторил достижения Андрея Шевченко и Кристиана Пулишича.

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Напомним, что Сантьяго Хименес перешёл в Милан в начале февраля. Трансфер из "Фейеноорда" обошёлся итальянскому гранду в 32 млн евро.