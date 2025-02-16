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Новичок Милана повторил достижение украинца в клубе

Италия

Оправдывает надежды

Новичок Милана повторил достижение украинца в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Милана" повторил достижение украинца в клубе.

По информации Opta, нападающий Сантьяго Хименес стал третьим игроком, забившим в каждом из своих первых двух матчей в Серии А за "Милан" в эпоху трех очков за победу.

Нападающий забил по голу в матчах против "Эмполи" и "Вероны".

Статистика ведётся среди тех, кто забивал в своем дебютном сезоне в турнире. Мексиканский футболист повторил достижения Андрея Шевченко и Кристиана Пулишича.

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Напомним, что Сантьяго Хименес перешёл в Милан в начале февраля. Трансфер из "Фейеноорда" обошёлся итальянскому гранду в 32 млн евро.

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Андрей Шевченко Милан Кристиан Пулишич Сантьяго Хименес
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Источник:
Opta Paolo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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