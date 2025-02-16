Серия А. Фиорентина уступает дома Комо

Серия А. 25-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Комо" 0:2

Голы: Диао 41, Пас 66

Серия из трех побед "Фиорентины" в лиге подряд, прекратившая серию из шести матчей без побед, достигла пика разгромом самого "Интера" (3:0). Волшебным, идеальным вечером, как говорил Раффаэле Палладино. Правда, через три дня после него миланцы взяли реванш у флорентийцев. Сложный (2:1) и скандальный, поскольку победный гол состоялся с судейской ошибкой. То есть, "фиалки" в неплохой форме и еще и злы.

"Комо" также зол. Он набрал лишь одно очко в предыдущих пяти турах, однако все четыре поражения - от грандов. И весьма обидные. "Милану", "Аталанте" и "Ювентусу" он проиграл дома лишь со счетом 1:2. Первые двое устроили камбек, последний неделю тому забил победный на 89-ой минуте с пенальти, прямо перед этим получив судейскую ошибку в свою пользу. Так что и "Комо" раздражен и играет в целом неплохо.

Вот эти злые и неплохие команды долго играли осторожно. Организованно и с желанием, но без риска. Пробивая по воротам редко. Хозяин поля Гозенс и гость Диао выходили на отличные позиции, но вратари четко отбивали. Хозяин поля Дзаньоло бил чуть неточно, а у того же выбивали мяч прямо перед воротами.

И все же гол состоялся. Зимний новичок Диао забил уже свой четвертый в семи матчах за клуб. Получив мяч в отрыв в контратаку от Какере и сделав все сам.

Второй же тайм и вовсе был цепью стычек, которые странно, что не завершились удалениями. Ударов по воротам и тогда почти не было. Но и тогда был найден гол. Причем той же командой. И вновь в контратаке. Пас пробил издали под перекладину. И "Фиорентина" уже не ответила. После перерыва она и не била по воротам до 80-ой минуты.

"Фиорентина" теряет шанс обойти "Ювентус" и приблизиться вплотную к "Лацио". Она остается шестой. А "Комо" на 13-ом месте.

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Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" - "Эмполи" - начало в 16:00

Голы:

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Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Лечче" - начало в 16:00

Голы: