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Парма - Рома: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Игра в 19:00
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Рома" во главе с Артёмом Довбиком сыграет против "Пармы" которая находиться в зоне выбивании в турнирной таблице чемпионата Италии. Сможет ли "Парма" выстоять перед нападающими римлян?
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Чемпіонат Італії
Парма - Рома
16 лютого 2025
Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Трансляция: Парма - РомаСмотреть трансляцию
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