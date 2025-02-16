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Парма - Рома: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия
Обновлено

Игра в 19:00

Парма - Рома: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Рома" во главе с Артёмом Довбиком сыграет против "Пармы" которая находиться в зоне выбивании в турнирной таблице чемпионата Италии. Сможет ли "Парма" выстоять перед нападающими римлян?

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Чемпіонат Італії

Парма - Рома

16 лютого 2025
Трансляція: MEGOGO Футбол Первый

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Трансляция: Парма - Рома
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