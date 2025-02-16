  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший тренер сборной Украины может возглавить дубль Милана
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер сборной Украины может возглавить дубль Милана

Италия

Пока он там работает в административной группе

Бывший тренер сборной Украины может возглавить дубль Милана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" раздумывает над тем, чтобы уволить главного тренера команды U-23 Даниэле Бонеру. Об этом сообщает Николо Скира.

Одним из кандидатов на позицию наставник есть бывший тренер сборной Украины Мауро Тассотти.

Кроме него возглавить "Милан Футуро" тренер команды U-20 Федерико Гвиди или бывший главный тренер "Падовы" Массимо Оддо или экстренер "Пизы" Альберто Аквилани). Последние два – тренеры с большим опытом работы с молодыми игроками.

С 2016 по 2021 год Тассотти был помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины. С марта 2024 по февраль 2025 года он работал в должности вице-президент УАФ. С 12 февраля Тассотти стал администратором "Милана Футуро".

Сейчас дубль "россонери" играет в Лиге C. Команда находится на 18 месте из 20 в турнирной таблице. За последние 10 матчей в активе “Милана Футуро” одна победа.

По теме
yellow-arrow
Парма - Рома: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
yellow-arrow
Меньян: В ответном матче против Фейенорда мы должны продемонстрировать решительность, которой у нас не было в Нидерландах
yellow-arrow
Новичок Серии А предложил за звезду Милана 47 миллионов евро. Защитник хочет остаться в клубе
Милан Мауро Тассотти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости