Бывший тренер сборной Украины может возглавить дубль Милана

"Милан" раздумывает над тем, чтобы уволить главного тренера команды U-23 Даниэле Бонеру. Об этом сообщает Николо Скира.

Одним из кандидатов на позицию наставник есть бывший тренер сборной Украины Мауро Тассотти.

Кроме него возглавить "Милан Футуро" тренер команды U-20 Федерико Гвиди или бывший главный тренер "Падовы" Массимо Оддо или экстренер "Пизы" Альберто Аквилани). Последние два – тренеры с большим опытом работы с молодыми игроками.

С 2016 по 2021 год Тассотти был помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины. С марта 2024 по февраль 2025 года он работал в должности вице-президент УАФ. С 12 февраля Тассотти стал администратором "Милана Футуро".

Сейчас дубль "россонери" играет в Лиге C. Команда находится на 18 месте из 20 в турнирной таблице. За последние 10 матчей в активе “Милана Футуро” одна победа.