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Бывший тренер сборной Украины может возглавить дубль Милана
Пока он там работает в административной группе
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" раздумывает над тем, чтобы уволить главного тренера команды U-23 Даниэле Бонеру. Об этом сообщает Николо Скира.
Одним из кандидатов на позицию наставник есть бывший тренер сборной Украины Мауро Тассотти.
Кроме него возглавить "Милан Футуро" тренер команды U-20 Федерико Гвиди или бывший главный тренер "Падовы" Массимо Оддо или экстренер "Пизы" Альберто Аквилани). Последние два – тренеры с большим опытом работы с молодыми игроками.
С 2016 по 2021 год Тассотти был помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины. С марта 2024 по февраль 2025 года он работал в должности вице-президент УАФ. С 12 февраля Тассотти стал администратором "Милана Футуро".
Сейчас дубль "россонери" играет в Лиге C. Команда находится на 18 месте из 20 в турнирной таблице. За последние 10 матчей в активе “Милана Футуро” одна победа.
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