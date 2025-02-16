Новичок Серии А предложил за звезду Милана 47 миллионов евро. Защитник хочет остаться в клубе

“Комо” предложил “Милану” за трансфер левого защитника Тео Эрнандеса 47 миллионов евро. Об этом сообщает Николо Скира.

Сами же "россонери" дали "зеленый свет" игроку на переговоры с "Комо" в последнюю неделю января. Тогда "лариджани" подготовили для футболиста контракт к 2029 году с зарплатой в семь миллионов евро в год. Однако француз отказался, потому что не был заинтересован в таком переходе.

Тео хотел бы остаться в “Милане”. Он ждет предложения от клуба по продлению контракта.

Однако если россонери все-таки решат продать игрока, то продолжить карьеру он хочет в составе одного из важных европейских клубов. Речь идет о "Реале", "Манчестер Сити" и т.д.

В текущем сезоне Эрнандес провел 33 матча в составе "россонери" во всех турнирах и отличился четырьмя голами и пятью ассистами.

Его контракт с “Миланом” рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 50 млн евро.