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Новичок Серии А предложил за звезду Милана 47 миллионов евро. Защитник хочет остаться в клубе

Италия

А на выход – только в топовые команды

Новичок Серии А предложил за звезду Милана 47 миллионов евро. Защитник хочет остаться в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Комо” предложил “Милану” за трансфер левого защитника Тео Эрнандеса 47 миллионов евро. Об этом сообщает Николо Скира.

Сами же "россонери" дали "зеленый свет" игроку на переговоры с "Комо" в последнюю неделю января. Тогда "лариджани" подготовили для футболиста контракт к 2029 году с зарплатой в семь миллионов евро в год. Однако француз отказался, потому что не был заинтересован в таком переходе.

Тео хотел бы остаться в “Милане”. Он ждет предложения от клуба по продлению контракта.

Однако если россонери все-таки решат продать игрока, то продолжить карьеру он хочет в составе одного из важных европейских клубов. Речь идет о "Реале", "Манчестер Сити" и т.д.

В текущем сезоне Эрнандес провел 33 матча в составе "россонери" во всех турнирах и отличился четырьмя голами и пятью ассистами.

Его контракт с “Миланом” рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего защитника в 50 млн евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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