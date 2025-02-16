  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Борьба за Паса. Реал хочет вернуть полузащитника из-за его прогресса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борьба за Паса. Реал хочет вернуть полузащитника из-за его прогресса

Италия

С Италии снова в Испанию

Борьба за Паса. Реал хочет вернуть полузащитника из-за его прогресса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом 2024 года Нико Пас из мадридского "Реала" перешел в итальянский "Комо", однако из-за прогресса (за этот сезон игрок забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 22 матчах) "Реал" хочет вернуть его в состав "сливочных".

Читайте такжеГлавный тренер сборной Аргентины анонсирует вызов нового молодого игрока из Серии А

Они могут позволить себе повторное подписание 20-летнего аргентинца, ведь контракт имеет опцию обратного выкупа Паса у "Комо", а трансфер обойдется мадридцам в 9 миллионов евро.

Читайте такжеИнтер летом может побороться с Реалом за талантливого хавбека Комо

Как сообщает Marca, руководство "Реала" во главе с Карло Анчелотти примет окончательное решение о будущем питомце ближе к концу текущего сезона.

По теме
yellow-arrow
Серия А. Фиорентина уступает дома Комо
yellow-arrow
Ювентус – Интер: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Парма - Рома: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Реал (Мадрид) Комо (Италия) Нико Пас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости