Борьба за Паса. Реал хочет вернуть полузащитника из-за его прогресса

Летом 2024 года Нико Пас из мадридского "Реала" перешел в итальянский "Комо", однако из-за прогресса (за этот сезон игрок забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи в 22 матчах) "Реал" хочет вернуть его в состав "сливочных".

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Они могут позволить себе повторное подписание 20-летнего аргентинца, ведь контракт имеет опцию обратного выкупа Паса у "Комо", а трансфер обойдется мадридцам в 9 миллионов евро.

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Как сообщает Marca, руководство "Реала" во главе с Карло Анчелотти примет окончательное решение о будущем питомце ближе к концу текущего сезона.