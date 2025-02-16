Серия А. Парма - Рома 0:1. На этот раз справились без Довбика

Серия А. 25-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Рома" 0:1

Гол: Суле 33

"Парма": Сузуки, Дельпрато, Вольякко (Ловик 66), Леони, Валери, Бернабе (Ондрейка 77), Сом, Кейта (Алмквист 46), Ман (Балог 35), Бонни, Канчелльери (Д. Камара 66)

"Рома": Свилар, Челик, Манчини (Нельссон 46), Ндика, Салемакерс (Бальданци 65), Гурна-Дуат (Писилли 81), Паредес, М. Коне (Лоренцо Пеллегрини 46), Салах-Эддине (Анхелиньо 78), Суле, Шомуродов

Предупреждения: Балог 82, Алмквист 85 - Суле 34, Лоренцо Пеллегрини 55, Гурна-Дуат 63

Удаление: Леони 31 (прямая красная)

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Как отнестись к этой победе "Ромы"? Как к всего 1:0 без особо опасных моментов над командой из зоны вылета, набравшей лишь одно очко в пяти предыдущих турах и игравшей сегодня вдесятером с 31-ой минуты? Или же как к третьей гостевой победе в лиге подряд, при минимуме усилий и при ротации, позволившим хорошенько отдохнуть между матчами плей-офф Лиги Европы против "Порту"?

До 26-го января "джаллоросси" не побеждали в лиге в гостях в 13-ти матчах подряд, а в других турнирах до сих пор не побеждают в гостях с апреля. Потому три победы на выезде подряд - серьезное достижение. Пусть и все были вымучены, с разницей в один мяч, без голов с игры. Да и мысли о "Порту", игра без Хуммельса, Анхелиньо, Дибалы и Довбика в стартовом составе - серьезные аргументы.

В первые полчаса "Парма" даже выглядела интереснее. Бонни был остановлен перед самыми воротами. Замкнул прострел неточно с пяти метров. Также Свилар взял удар, пусть и легкий. Но на 31-ой минуте Леони сорвал прорыв Суле к воротам. Вначале назначили пенальти с желтой карточкой, ВАР исправил на штрафной удар с красной. И этот штрафной Суле забросил над "стенкой" в ворота будто рукой.

"Рома" не побежала добивать. Наоборот, начала перекатывать мяч, берегя силы. Лишь в начале второго тайма Сузуки спас от удара Суле и добивания Салаха-Эддине, причем последнее выцарапал, когда почти весь мяч уже был за линией ворот. Но вскоре порыв гранда прекратился. Он вновь перекатывал мяч. Лишь два крученых удара Суле с игры были опасными. А аутсайдер убегал в контратаки.

Можно сказать, что "Роме" повезло, поскольку контратаки Канчелльери, Сома (дважды) завершались неточными ударами. Два из них были очень неточными, третий - близок. С другой стороны, она может сказать, что позволяла бить лишь с линии штрафной и далее, то есть четко оборонялась.

"Рома" не только побеждает в лиге в гостях трижды подряд впервые с марта, но и не пропускает в двух гостевых матчах лиги подряд впервые с сентября. Стает лишь второй командой в сезоне в лиге, кто не пропустил в гостях у "Пармы". Из 13-ти. Против всех на всех полях в лиге не проигрывает девятый матч подряд. Она остается девятой, и догонять еще долго. Но она хотя бы старается.

"Парма" же провела очередной более чем достойный матч против гранда и в целом. Провалила она в этом сезоне в лиге лишь один - 0:5 против той же "Ромы" в декабре. Но за 0:1 и 0:5 дают то же количество очков - ноль. В последних шести турах против всех на всех полях набрано лишь одно очко. Потому "крестоносцы" завершат третий тур подряд в зоне вылета.

Довбик пропустил три матча за клуб в этом сезоне во всех турнирах. Два первых - из-за травмы и болезни. Тогда он даже не попадал в заявку. Сегодня впервые в сезоне он попал в заявку, но остался неиспользованной заменой. Наиболее логичное объяснение - ротация между матчами против "Порту". Но ведь "Рома" никак не могла забить второй мяч сегодня, и Артем был нужен на поле...