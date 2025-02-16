Серия А. Ювентус - Интер 1:0. Все больше и больше признаков классического Юве

Серия А. 25-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 1:0

Гол: Консейсау 74

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа, Гатти, Вейга, Савона (Камбиазо 57), К. Тюрам (Локателли 77), Коопмейнерс, МакКенни, Консейсау (Йилдиз 81), Н. Гонсалес, Коло Муани

"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Аугусто 62), Думфриз, Чалханоглу (Корреа 80), Барелла, Мхитарян (Зелински 80), Димарко (Залевски 62), Тареми (М. Тюрам 62), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Консейсау 52 - Барелла 90

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Тьяго Мотту и его нынешнюю команду часто обвиняют в отсутствии ДНК "Ювентуса", в неумении выгрызать результаты, удерживать результаты, добывать победы в классическом стиле "бьянконери". Указывая на огромное количество ничьих и на 17 очков, потерянных в лиге в матчах, в которых вел в счете. Впрочем, в последние недели, конкретно - с начала февраля, такой ДНК начал проявляться. В этом месяце "Юве" забивал на 82-ой, 89-ой, 90-ой, 92-ой минутах, вымучивая победы, теперь же добыл свой классический счет - 1:0.

Классический такой счет и для Дерби Италии, особенно - в Турине. Особенно - в предыдущем десятилетии. Тогда "Ювентус" доминировал в лиге и в домашних матчах против "Интера" частенько добывал победу именно с одним забитым мячом. Иногда для укрепления добавлял еще один. Причем почти всегда эти голы были забиты во втором тайме после равного и часто даже сложного для туринцев первого. Такое течение матча наблюдалось и сегодня. Как и такой исход матча. Еще больше укрепивший впечатление о возвращении классического "Юве".

Ситуация в турнирной таблице, правда, вовсе не из предыдущего десятилетия. "Интер" борется за Скудетто и в случае победы сегодня выходил бы на чистое первое место. "Ювентус" же борется лишь за попадание в зону Лиги Чемпионов и благодаря сегодняшней победе наконец-то вышел на четвертое. Даже после этого результата расстояние между командами - восемь очков в пользу миланцев, и за Скудетто туринцы не будут бороться. Но такие победы, такие серии укрепляют их уверенность в себе. Да и место в зоне ЛЧ еще нужно обеспечить.

В первом круге команды также совсем не отыграли матч с предыдущего десятилетия, и ни с одного десятилетия, сыграв в сумасшедшую ничью 4:4. Сегодня вернулись к скромному результату. Но игра была интересна. До штрафных площадок, где игроки атаки команд немало ошибались.

В первом тайме хозяевам было реально тяжело. По ударам по воротам они проиграли со счетом 7:13, по владению мячом - 42:58. Гости раз за разом ловили их на разобранном центре поля и устраивали быстрые атаки на просторе. Вот только действовали ужасно неточно еще даже до последнего паса, запарывая очень перспективные ситуации. Более того - из немногочисленных атак позволили "Ювентусу" создать более опасные моменты, чем создали сами в своих многочисленных. А главное - не реализовали свое преимущество, не забили.

Еще в дебюте Нико Гонсалес замкнул прострел. Выше. Барелла ответил падением, но получившимся ассистом под удар через себя Тареми. Ди Грегорио отбил, атака продолжилась, и Думфриз с трех метров умудрился головой замкнуть выше ворот. Гонсалес получил заброс, его удар низом Зоммер вытащил неуверенно, Консейсау подхватил и пробивал, и здесь уже Ян отбил четко. Лаутаро замыкал прострел из отличной позиции выше. Коло Муани получил в штрафной, но пробил выше. Думфриз прорвался справа и пробил в ближнюю стойку.

Во втором тайме уже "Ювентус" переигрывал соперника. Настолько, что почти догнал его по ударам по воротам в целом в матче, а по ударам в створ выиграл матч с разгромным счетом 8:2. Вейга пробивал в Зоммера. Гатти и Коопмейнерс пробовали головой неточно. А прорывы "Интера" запарывались им из-за задержки с ударами из хороших позиций. Или из непопадания Лаутаро Мартинеса по мячу как следует. В итоге Коло Муани собрал вокруг себя четырех соперников, пофинтил и выложил Консейсау. Тот принял и спокойно забил.

Вскоре Коопмейнерс пробил мимо Зоммера, но Думфриз вытащил с линии. После этого "Интер" устроил финальный штурм, но защитники блокировали, либо удары шли неточно.

Перед матчем Мотта говорил о, возможно, важнейшем матче в сезоне для его команды, Симоне Индзаги - о "деликатном моменте в сезоне". Возможно, в итоге матч и окажется решающим. "Ювентус" уже с четырьмя победами подряд во всех турнирах и тремя в лиге впервые в сезоне, а спуртовать и штамповать победы в концовке сезона - также классика для него. "Интер" же лишь с четырьмя очками в четырех последних матчах лиги (два поражения) и держится в борьбе за Скудетто больше благодаря подаркам соперников, чем своим действиям.