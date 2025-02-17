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Коллектив Фабрегас подбирается к топ-10. Фиорентина - Комо 0:2. Видео голов и обзор матча
Второе подряд поражение "фиалок"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Комо" одержал победу над "Фиорентиной" в рамках 25-го тура чемпионата Италии.
Три очка подопечным Сеска Фабрегаса принесли Ассане Диао и Нико Пас.
В турнирной таблице "Комо" поднялся на 13-е место, "Фиорентина" осталась 6-й.
Серия А. 25-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Комо" 0:2
Голы: Диао 41, Пас 66
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