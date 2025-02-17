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Коллектив Фабрегас подбирается к топ-10. Фиорентина - Комо 0:2. Видео голов и обзор матча

Италия

Второе подряд поражение "фиалок"

Коллектив Фабрегас подбирается к топ-10. Фиорентина - Комо 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Комо" одержал победу над "Фиорентиной" в рамках 25-го тура чемпионата Италии.

Три очка подопечным Сеска Фабрегаса принесли Ассане Диао и Нико Пас.

В турнирной таблице "Комо" поднялся на 13-е место, "Фиорентина" осталась 6-й.

Серия А. 25-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Комо" 0:2

Голы: Диао 41, Пас 66

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