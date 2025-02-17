Ювентус воспользуется опцией выкупа в контракте основного голкипера команды

Туринский "Ювентус" активирует опцию выкупа в контракте голкипера, который играет за клуб на правах аренды из "Монцы".

Как сообщил журналист Николо Скира, руководство "Ювентуса" воспользовалось опцией выкупа в контракте Микеле Ди Грегорио. Со следующего лета 27-летний итальянский вратарь станет полноценным футболистом "бьянконери". Известно, что "Монца" получит за своего игрока 13,5 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Условия личного контракта сроком до 2029 года согласованы, Ди Грегорио будет зарабатывать 2,2 миллиона евро в год.

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Добавим, что в текущем сезоне на счету Микеле Ди Грегорио 13 сухих поединков в 29 матчах за клуб во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.