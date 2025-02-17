Индзаги - после 0:1 от Ювентуса: Мы заслуживали большего

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги считает несправедливым результат поединка с "Ювентусом" (0:1) в Серии А.

"Есть горький привкус: мы разочарованы, но ребята показали мужественную игру, продемонстрировав решительность и техническое мастерство. У меня нет причин их винить: мы создали много моментов, но нам нужно было лучше реализовывать свои шансы, забивать. Мы должны работать еще усерднее, потому что того, что мы делаем, недостаточно.

Во втором тайме мы знали, что "Ювентус" будет прибавлять. Мы не были так подвижны, как в первом тайме, а затем пропустили гол. Во втором тайме наш подход был не так хорош, но мы разобрались после первых 15 минут тайма, замены помогли нам изменить ход встречи.

Это поражение, которое больно ранит и заставит нас работать еще усерднее, чем раньше. Мы заслуживали большего, мы действительно переживали за этот матч, но впереди еще много других, и мы должны выступить еще лучше", - цитирует специалиста сайт "нерадзурри".