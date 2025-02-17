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Защитник Ювентуса продлит контракт с клубом

Италия

Несмотря на интерес от одного из лидеров АПЛ

Защитник Ювентуса продлит контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник туринского "Ювентуса" продлит контракт с клубом.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, 26-летний Федерико Гатти собирается остаться в "Ювентусе" надолго. Недавно между клубом и футболистом состоялись предварительные переговоры о продлении его контракта со значительным увеличением зарплаты.

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Отмечается, что "Ноттингем Форест" проявлял предметный интерес к футболисту сборной Италии, но он отказался от перехода во время зимнего трансферного окна.

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В этом сезоне Федерико Гатти принял участие в 33 матчах за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Ювентус (Турин) Ноттингем Форест Федерико Гатти
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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