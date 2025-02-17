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Мотта - после победы над Интером: Мы на правильном пути

Италия

Наставник бьянконери отметил игру своей команды

Мотта - после победы над Интером: Мы на правильном пути

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер туринского "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал победу над "Интером" (1:0).

"Это был отличный матч. На стадионе была особая атмосфера. Мы заслужили победу благодаря хорошей игре во втором тайме. Возможно, в первом тайме мы играли не так хорошо, однако "Интер" очень качественная команда, к которой мы относимся с уважением, тогда как во втором тайме мы вышли на поле с другой энергией".

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"Мы на правильном пути. Выступление такого уровня это подтверждает. Мы будем продолжать в том же духе, сейчас мы сосредоточены на подготовке к матчу с "ПСВ" в Лиге чемпионов, а наши болельщики могут наслаждаться этой победой", — добавил Мотта.

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Добавим, что на данный момент "Ювентус" находится на 4-м месте в Серии А с 46 очками, а "Интер" находится на второй строчке, набрав 54 балла. Лидером чемпионата Италии остается "Наполи", в активе которого 56 очков.

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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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