Наполи интересуется звездным нападающим Лилля

"Наполи" заинтересован в трансфере звездного вингера французского "Лилля".

Как сообщил журналист Николо Скира, «партенопейцы» проявляют интерес к 25-летнему Эдону Жегрову. Его контракт с клубом заканчивается в 2026 году, поэтому клуб уже в ближайшее трансферное окно может продать своего футболиста, который стремится покинуть команду.

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В этом сезоне Эдон Жегрова забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 21 матче за "Лилль" во всех турнирах. Согласно данным известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.