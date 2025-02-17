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Наполи интересуется звездным нападающим Лилля
Итальянцы хотят подписать футболиста летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" заинтересован в трансфере звездного вингера французского "Лилля".
Как сообщил журналист Николо Скира, «партенопейцы» проявляют интерес к 25-летнему Эдону Жегрову. Его контракт с клубом заканчивается в 2026 году, поэтому клуб уже в ближайшее трансферное окно может продать своего футболиста, который стремится покинуть команду.
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В этом сезоне Эдон Жегрова забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 21 матче за "Лилль" во всех турнирах. Согласно данным известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
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