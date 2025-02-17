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Милан продлит контракт с ключевым игроком команды

Италия

Известны условия нового контракта

Милан продлит контракт с ключевым игроком команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянский "Милан" продолжит сотрудничество со своим основным голкипером.

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "россонери" подготовило все необходимые документы для нового контракта Майка Меньяна с "Миланом" до июня 2028 года. Это соглашение включает опцию продления на еще один год.

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Также известно, что зарплата вратаря сборной Франции увеличится до 5 миллионов евро в год. Однако последний шаг в этой истории — подпись самого Меньяна, и тогда об этом будет официально объявлено.

Ранее появлялась информация об интересе со стороны "Пари Сен-Жермен" к одному из лучших голкиперов мира.

Напомним, что 29-летний Майк Меньян присоединился к "Милану" из "Лилля" за 15 миллионов евро. С тех пор он занял место основного голкипера команды, проведя 146 матчей в составе "россонери".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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