Милан продлит контракт с ключевым игроком команды

Итальянский "Милан" продолжит сотрудничество со своим основным голкипером.

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство "россонери" подготовило все необходимые документы для нового контракта Майка Меньяна с "Миланом" до июня 2028 года. Это соглашение включает опцию продления на еще один год.

Также известно, что зарплата вратаря сборной Франции увеличится до 5 миллионов евро в год. Однако последний шаг в этой истории — подпись самого Меньяна, и тогда об этом будет официально объявлено.

Ранее появлялась информация об интересе со стороны "Пари Сен-Жермен" к одному из лучших голкиперов мира.

Напомним, что 29-летний Майк Меньян присоединился к "Милану" из "Лилля" за 15 миллионов евро. С тех пор он занял место основного голкипера команды, проведя 146 матчей в составе "россонери".