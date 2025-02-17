Нападающий Ювентуса больше доволен победой над Интером, чем голом в ворота соперника

Нападающий туринского "Ювентуса" Франсишку Консейсау, который стал автором победного гола в ворота "Интера" (1:0), поделился своими впечатлениями от матча.

"Да, это очень важная победа. Мы играем за "Ювентус", поэтому мы должны побеждать в каждом матче, мы должны продолжать идти по этому пути. Я очень доволен тем, что смог принести команде победу".

"Вы можете видеть, насколько мы сплочены. Впереди нас ждет важная игра в Лиге чемпионов, так что мы должны выиграть снова. Мы выполнили свою работу в этой игре, но теперь мы должны двигаться дальше. Для нас и болельщиков такие поединки занимают особое место", — добавил Франсишку Консейсау.