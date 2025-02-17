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Нападающий Ювентуса больше доволен победой над Интером, чем голом в ворота соперника

Италия

Футболист решил судьбу поединка

Нападающий Ювентуса больше доволен победой над Интером, чем голом в ворота соперника

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий туринского "Ювентуса" Франсишку Консейсау, который стал автором победного гола в ворота "Интера" (1:0), поделился своими впечатлениями от матча.

"Да, это очень важная победа. Мы играем за "Ювентус", поэтому мы должны побеждать в каждом матче, мы должны продолжать идти по этому пути. Я очень доволен тем, что смог принести команде победу".

"Вы можете видеть, насколько мы сплочены. Впереди нас ждет важная игра в Лиге чемпионов, так что мы должны выиграть снова. Мы выполнили свою работу в этой игре, но теперь мы должны двигаться дальше. Для нас и болельщиков такие поединки занимают особое место", — добавил Франсишку Консейсау.

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В этом сезоне Франсишку Консейсау забил уже 5 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах за "Ювентус". Летом его аренда заканчивается, однако "бьянконери" попытаются подписать 22-летнего португальского вингера на постоянной основе.

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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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